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сегодня, 12:18 0

В большинстве районов осадки: прогноз погоды в Приамурье на 8 августа

В большинстве районов осадки: прогноз погоды в Приамурье на 8 августа
Фото: www.nat-geo.ru

В Амурской области 8 августа ожидается переменная облачность, в большинстве районов пройдут слабые и умеренные, местами по востоку ожидаются сильные дожди, грозы. Ветер будет дуть с востока и северо-востока со скоростью до 5 метров в секунду, при грозе с порывами до 12 метров в секунду.

Температура ночью составит плюс 13…18, по северу при прояснении столбики термометров опустятся до плюс 5. Днем термометры покажут плюс 23…28, по северу в дожде – плюс 15…20.

В Благовещенске в этот день ожидается переменная облачность, во второй половине ночи пройдет небольшой дождь, днем – кратковременный дождь. Юго-восточный ветер ночью разгонится до 4-9 метров в секунду, днем – до 6-11 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 17…19, днем – плюс 27…29, сообщает Амурский гидрометцентр.

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