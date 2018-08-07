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сегодня, 11:58 4

Благовещенцам предлагают решить, какого цвета будет новая городская школа

Благовещенцам предлагают решить, какого цвета будет новая городская школа
Фото: admblag.ru

Администрация города Благовещенска объявила голосование за лучшее цветовое решение для фасада новой школы, которую собираются построить в микрорайоне. На голосование вынесено 4 варианта будущего учебного учреждения. Многие горожане охотно откликнулись, и отдают голоса за понравившиеся варианты.

«Какого цвета будет новая школа в Благовещенске?», – с таким вопросом благовещенская мэрия обратилась к своим подписчикам в официальном аккаунте Инстаграма. Там же представлены 4 варианта на выбор.

Номер понравившегося варианта предлагается написать в комментариях к посту, что многие пользователи и делают. Уже откликнулось несколько сот человек. Также горожане могут проголосовать, отправив письмо на электронную почту по адресу: press-admblag@mail.ru.

Голосование завершится в среду, 8 августа, в 12:00.

Новая школа на 1 500 мест в Благовещенске появится на пустыре в районе улиц Тепличная и Игнатьевское шоссе. Под учебное заведение уже сформирован участок на 5,1 гектара. Строительство школы будет сопровождаться благоустройством прилегающей территории: обустройством дорог, тротуаров, парковочных зон, озеленением.

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#городская власть #интернет #мэрия #строительство #школа


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Комментарии
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  • Форик

    Форик
    55 минут назад

    №4 хороший вариант

  • гусеница

    гусеница
    50 минут назад

    Второй.

    С уважением

  • Неферти.

    Неферти.
    44 минуты назад

    Спасибо. Исправили место строительства школы. А то, уже голову сломала, где? Я проголосовала за второй, повеселей.

  • Oldlord

    Oldlord
    20 минут назад

    И посмотрел на дело рук своих

    И сказал: - Это хорошо!

    И покрасил в жёлтый цвет!

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