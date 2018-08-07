Благовещенцам предлагают решить, какого цвета будет новая городская школа

Фото: admblag.ru

Администрация города Благовещенска объявила голосование за лучшее цветовое решение для фасада новой школы, которую собираются построить в микрорайоне. На голосование вынесено 4 варианта будущего учебного учреждения. Многие горожане охотно откликнулись, и отдают голоса за понравившиеся варианты.

«Какого цвета будет новая школа в Благовещенске?», – с таким вопросом благовещенская мэрия обратилась к своим подписчикам в официальном аккаунте Инстаграма. Там же представлены 4 варианта на выбор.

Номер понравившегося варианта предлагается написать в комментариях к посту, что многие пользователи и делают. Уже откликнулось несколько сот человек. Также горожане могут проголосовать, отправив письмо на электронную почту по адресу: press-admblag@mail.ru.

Голосование завершится в среду, 8 августа, в 12:00.

Новая школа на 1 500 мест в Благовещенске появится на пустыре в районе улиц Тепличная и Игнатьевское шоссе. Под учебное заведение уже сформирован участок на 5,1 гектара. Строительство школы будет сопровождаться благоустройством прилегающей территории: обустройством дорог, тротуаров, парковочных зон, озеленением.