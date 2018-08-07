Россияне смогут забирать посылки без паспортов и извещений

Фото: retail-loyalty.org

Россияне теперь могут забирать в почтовых отделениях заказные письма и посылки без предъявления паспорта и заполненных извещений. Для этого необходимо завести электронную подпись. Нововведение коснется всех отправлений, не требующих оплаты.

Чтобы завести электронную почту, россиянам нужно будет заполнить регистрационную форму в почтовом отделении или на сайте.

После регистрации для получения посылки гражданин должен назвать оператору свои фамилию, имя и отчество или трекинг-номер отправления.

После этого на номер телефона клиента придет SMS или Push-уведомление с кодом подтверждения, который необходимо назвать сотруднику почты.

Предполагается, что за счет нововведения время выдачи писем и посылок сократится в пять раз. При этом эксперты призывают усилить безопасность новой услуги, так как злоумышленники могут завладеть телефоном гражданина и получить его отправление, сообщают «Известия».