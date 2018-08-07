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сегодня, 11:52 10

Россияне смогут забирать посылки без паспортов и извещений

Россияне смогут забирать посылки без паспортов и извещений
Фото: retail-loyalty.org

Россияне теперь могут забирать в почтовых отделениях заказные письма и посылки без предъявления паспорта и заполненных извещений. Для этого необходимо завести электронную подпись. Нововведение коснется всех отправлений, не требующих оплаты.

Чтобы завести электронную почту, россиянам нужно будет заполнить регистрационную форму в почтовом отделении или на сайте.

После регистрации для получения посылки гражданин должен назвать оператору свои фамилию, имя и отчество или трекинг-номер отправления.

После этого на номер телефона клиента придет SMS или Push-уведомление с кодом подтверждения, который необходимо назвать сотруднику почты.

Предполагается, что за счет нововведения время выдачи писем и посылок сократится в пять раз. При этом эксперты призывают усилить безопасность новой услуги, так как злоумышленники могут завладеть телефоном гражданина и получить его отправление, сообщают «Известия».

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#связь #технологии


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Комментарии
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  • Рыба

    Рыба
    3 часа назад

    наивные, для этого на почте должен быть хороший интернет. а там даже работники "мертвые"

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    3 часа назад

    Вот тоже думаю про в 5 раз. Все обычно с заполненными извещениями приходят. А вот ищут долго, да. Им бы лучше систему хранения продумать.

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Гыг. Вангую - теперь для получения посылки нужно будет иметь извещение, паспорт и электронную подпись.

    Цифровая економика, чоужтам.

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    3 часа назад

    Мммдааа.... Для ФИО потребуют паспорт, а смс-ки могут по несколько минут идти, спрашивается - каким образом скорость выдачи вырастет? Да и если уж начать сначала, то человек приходит за получением посылки, уже зная, что его посылка на почте, а узнал это он, либо отследив по треку на сайте почты, либо получив бумажное извещение в свой почтовый ящик. Там же на сайте можно заполнить и распечатать извещение, с которым прийти в отделение за получением. Спрашивается - зачем еще какие-то СМС-ки? Подал извещение, показал паспорт и получи посылку. В итоге действительно получится, что приходишь с распечатанным извещением, так тебе еще и смс-ку пошлю на месте выдачи ))))

  • paravis

    paravis
    3 часа назад

    Хмык

    Гыг. Вангую - теперь для получения посылки нужно будет иметь извещение, паспорт и электронную подпись.

    Цифровая економика, чоужтам.



    И распечатаный трек.

  • Депутат Бобров

    Депутат Бобров
    1 час назад

    Хмык

    Гыг. Вангую - теперь для получения посылки нужно будет иметь извещение, паспорт и электронную подпись.

    Цифровая економика, чоужтам.



    Ничего иметь не нужно кроме телефона. Пишешь на почте заявление (если подписываешь сам никаких электронных подписей не нужно), туда заносят твой номер, приходишь на почту говоришь фамилию и на телефон приходит смс с кодом, называешь его сотруднику почты и получаешь посылку.

    Очень удобно и быстро.

    Так что в этот раз все критиканы-коментаторы жидко обделались.

  • Mayonezc

    Mayonezc
    1 час назад

    Помехой получить посылку быстро является только лишь человек стоящий перед тобой который хочет ОТПРАВИТЬ посылку(это явно пол часа неспешной работы сотрудника Почты)...ну или пенсионер с проездным или пришедший за пенсией... всего лишь! кто со мной не согласен?!

  • семёнов

    семёнов
    1 час назад

    да не забудьте время на занесение изменений в статусе посылки. на сегодня до двух дней проходит пока на почте изменят его.

  • Oldlord

    Oldlord
    16 минут назад

    Хмык

    Гыг. Вангую - теперь для получения посылки нужно будет иметь извещение, паспорт и электронную подпись.

    Цифровая економика, чоужтам.



    Про СНИЛС забыл. )



  • Депутат Бобров

    Депутат Бобров
    2 минуты назад

    Oldlord

    Хмык

    Гыг. Вангую - теперь для получения посылки нужно будет иметь извещение, паспорт и электронную подпись.

    Цифровая економика, чоужтам.



    Про СНИЛС забыл. )



    С таких как ты еще справку из ОПНД.

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