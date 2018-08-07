В Благовещенске покупатель сбежал с товаром, не рассчитавшись (видео)

В Благовещенске молодой человек украл из магазина пакет с продуктами. Это произошло в понедельник, 6 августа, в 17 часов. Владелец торговой точки готов решить проблему по-хорошему.

«Вчера в продуктовом магазине по адресу: улица Фрунзе, 91, парень набрал пакет продуктов, на кассе попросил продавца подать воду из холодильника. Когда продавец отвернулась, он схватил пакет и сбежал», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» владелец магазина.

Возможно, молодой человек не знал, что в магазине работают видеокамеры. Лицо «покупателя» видно на кадрах. Владелец магазина намерен обратиться в полицию с заявлением о краже. Он также просит всех, кто знает этого парня, связаться с ним по номеру: +7-914-555-58-15. «Если молодой человек сам придет в магазин, рассчитается за товар и принесет извинения продавцу, то претензий к нему не будет», – обещает владелец торговой точки.

В магазине отмечают, что постоянных покупателей знают в лицо, а этот парень зашел впервые. У него есть особая примета – татуировка на левом предплечье.