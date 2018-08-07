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сегодня, 11:39 11

В Благовещенске покупатель сбежал с товаром, не рассчитавшись (видео)

В Благовещенске покупатель сбежал с товаром, не рассчитавшись (видео)

В Благовещенске молодой человек украл из магазина пакет с продуктами. Это произошло в понедельник, 6 августа, в 17 часов. Владелец торговой точки готов решить проблему по-хорошему.

«Вчера в продуктовом магазине по адресу: улица Фрунзе, 91, парень набрал пакет продуктов, на кассе попросил продавца подать воду из холодильника. Когда продавец отвернулась, он схватил пакет и сбежал», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» владелец магазина.

Возможно, молодой человек не знал, что в магазине работают видеокамеры. Лицо «покупателя» видно на кадрах. Владелец магазина намерен обратиться в полицию с заявлением о краже. Он также просит всех, кто знает этого парня, связаться с ним по номеру: +7-914-555-58-15. «Если молодой человек сам придет в магазин, рассчитается за товар и принесет извинения продавцу, то претензий к нему не будет», – обещает владелец торговой точки.

В магазине отмечают, что постоянных покупателей знают в лицо, а этот парень зашел впервые. У него есть особая примета – татуировка на левом предплечье.

Просмотров всего: 2181

#криминал #происшествия #торговля


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Комментарии
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  • Graf1977

    Graf1977
    4 часа назад

    Это не кража, это грабеж!!!

  • Алиса65

    Алиса65
    3 часа назад

    Что же народ ворует, зарплаты здесь у нас по 40.000...Или работы с такой зарплатой не нашёл?

  • Victrix

    Victrix
    3 часа назад

    Однажды утром ходжа Насреддин забрался в чужой огород и все, что попадалось ему под руку – дыни, арбузы, морковь, репу, – клал себе в мешок. Вдруг появился огородник и закричал: «Ты чего тут делаешь?» Перепуганный ходжа в смущении ответил: «Меня вчера вечером сюда забросила сильная буря». – «Хорошо, ну, а это кто сорвал?» – спросил огородник и показал на то, что было у ходжи в мешке. «Буря швыряла меня из стороны в сторону, и все, за что я хватался, оказывалось у меня в руках». – «А кто тогда положил все это в мешок?» – «Вот об этом-то я как раз и думаю», – ответил ходжа.

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Victrix

    Однажды утром ходжа Насреддин забрался в чужой огород и все, что попадалось ему под руку – дыни, арбузы, морковь, репу, – клал себе в мешок. Вдруг появился огородник и закричал: «Ты чего тут делаешь?» Перепуганный ходжа в смущении ответил: «Меня вчера вечером сюда забросила сильная буря». – «Хорошо, ну, а это кто сорвал?» – спросил огородник и показал на то, что было у ходжи в мешке. «Буря швыряла меня из стороны в сторону, и все, за что я хватался, оказывалось у меня в руках». – «А кто тогда положил все это в мешок?» – «Вот об этом-то я как раз и думаю», – ответил ходжа.



    В данном случае мы все тоже думаем. Я дак думаю что это нынешний грабеж народа такой вот неизбежно возвратный механизм включил.

  • Неферти.

    Неферти.
    1 час назад

    Не хочет молодёжь за 40тысяч работать. Лучше воровать.

  • Владимир 5

    Владимир 5
    1 час назад

    OT

    Victrix

    Однажды утром ходжа Насреддин забрался в чужой огород и все, что попадалось ему под руку – дыни, арбузы, морковь, репу, – клал себе в мешок. Вдруг появился огородник и закричал: «Ты чего тут делаешь?» Перепуганный ходжа в смущении ответил: «Меня вчера вечером сюда забросила сильная буря». – «Хорошо, ну, а это кто сорвал?» – спросил огородник и показал на то, что было у ходжи в мешке. «Буря швыряла меня из стороны в сторону, и все, за что я хватался, оказывалось у меня в руках». – «А кто тогда положил все это в мешок?» – «Вот об этом-то я как раз и думаю», – ответил ходжа.



    В данном случае мы все тоже думаем. Я дак думаю что это нынешний грабеж народа такой вот неизбежно возвратный механизм включил.



    по вашему если сбер обнулил моим предкам 50 000 р то что я еще не у Грефа ?

  • Kacetlcoatl

    Kacetlcoatl
    1 час назад

    идиот... его вроде как и опознали уже

  • Владимир 5

    Владимир 5
    55 минут назад

    вау от спасибки наставил меня му .... на пупь истиный (не путать с т.н. путем исправления и путем самурая) Короче экспроприируем экспроприаторов ?

  • Владимир 5

    Владимир 5
    54 минуты назад

    Kacetlcoatl

    идиот... его вроде как и опознали уже



    Погремуха такая ?

  • Oldlord

    Oldlord
    49 минут назад

    Владимир 5

    вау от спасибки наставил меня му .... на пупь истиный (не путать с т.н. путем исправления и путем самурая) Короче экспроприируем экспроприаторов ?



    Скоро пора будет...



    Пойдёшь в первых рядах? ;)



  • Denny23

    Denny23
    1 минута назад

    Бичара

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