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сегодня, 11:34 0

За шесть дней в Бурее уровень воды поднялся на 171 сантиметр

За шесть дней в Бурее уровень воды поднялся на 171 сантиметр
Фото: Бурейская ГЭС

С 1 по 6 августа общий подъем уровня воды на реке Бурея составил 171 сантиметр. За минувшие сутки, 6 августа, вода поднялась на 2 сантиметра. Это обусловлено, тем, что с с 30 июля увеличился сбросный расход на Бурейской ГЭС.

Угрозы подтопления населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет.

В целом, на территории области гидрологическая обстановка спокойная, на реках области преобладает спад уровней воды.

Уровни воды Амура и Зеи в районе Благовещенска остаются выше нормы на 0,4–1,7 метра. На остальных участках и на реке Селемдже – в пределах и ниже нормы до 0,3 – 1 метра, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

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#МЧС #погода #природа


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