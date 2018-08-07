За шесть дней в Бурее уровень воды поднялся на 171 сантиметр
С 1 по 6 августа общий подъем уровня воды на реке Бурея составил 171 сантиметр. За минувшие сутки, 6 августа, вода поднялась на 2 сантиметра. Это обусловлено, тем, что с с 30 июля увеличился сбросный расход на Бурейской ГЭС.
Угрозы подтопления населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет.
В целом, на территории области гидрологическая обстановка спокойная, на реках области преобладает спад уровней воды.
Уровни воды Амура и Зеи в районе Благовещенска остаются выше нормы на 0,4–1,7 метра. На остальных участках и на реке Селемдже – в пределах и ниже нормы до 0,3 – 1 метра, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
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