За шесть дней в Бурее уровень воды поднялся на 171 сантиметр

Фото: Бурейская ГЭС

Угрозы подтопления населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет.

В целом, на территории области гидрологическая обстановка спокойная, на реках области преобладает спад уровней воды.

Уровни воды Амура и Зеи в районе Благовещенска остаются выше нормы на 0,4–1,7 метра. На остальных участках и на реке Селемдже – в пределах и ниже нормы до 0,3 – 1 метра, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.