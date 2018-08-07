В Шимановске на частном подворье загорелись дом, гараж, веранда и зимняя кухня

Фото: www.zlatoust74.ru

В понедельник, 6 августа, в Шимановске возник пожар на частном подворье. Здесь горели расположенные под одной крышей частный жилой дом, гараж и веранда, а также отдельно стоящая зимняя кухня. О возгорании сообщили поздно, поэтому пожар распространился широко.

Огнеборцам Шимановского гарнизона потребовалось 12 минут, чтобы справиться с открытым горением. Пострадавших нет. По факту пожара проводится разбирательство, причина и виновник устанавливаются.

Всего за прошедшие сутки на территории Амурской области зарегистрировано три техногенных пожара.

Так, в Благовещенске огнеборцы тушили возгорание в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома по улице 50-летия Октября. Через четыре минуты после прибытия пожарные ликвидировали открытое горение. В результате пожара кухня закопчена, огнем поврежден холодильник. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Всего за сутки спасатели для оказания помощи населению выезжали семь раз. Большинство работ были связаны со вскрытием дверей, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.