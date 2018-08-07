Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:09 0

В Шимановске на частном подворье загорелись дом, гараж, веранда и зимняя кухня

В Шимановске на частном подворье загорелись дом, гараж, веранда и зимняя кухня
Фото: www.zlatoust74.ru

В понедельник, 6 августа, в Шимановске возник пожар на частном подворье. Здесь горели расположенные под одной крышей частный жилой дом, гараж и веранда, а также отдельно стоящая зимняя кухня. О возгорании сообщили поздно, поэтому пожар распространился широко.

Огнеборцам Шимановского гарнизона потребовалось 12 минут, чтобы справиться с открытым горением. Пострадавших нет. По факту пожара проводится разбирательство, причина и виновник устанавливаются.

Всего за прошедшие сутки на территории Амурской области зарегистрировано три техногенных пожара.

Так, в Благовещенске огнеборцы тушили возгорание в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома по улице 50-летия Октября. Через четыре минуты после прибытия пожарные ликвидировали открытое горение. В результате пожара кухня закопчена, огнем поврежден холодильник. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Всего за сутки спасатели для оказания помощи населению выезжали семь раз. Большинство работ были связаны со вскрытием дверей, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Просмотров всего: 627

#МЧС #пожары #происшествия #Шимановск


Происшествия 1

В Провинции Хэйлунцзян почти тысячу человек пришлось эвакуировать из-за наводнения
Происшествия 1

В Тынде вымогатели требовали деньги от своего знакомого
В России и мире

Молния ударила в жилой дом и сожгла половину квартир
Происшествия 8

Многодетная амурчанка, пострадавшая от наводнения, просит помощи
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь