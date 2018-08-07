В Приамурье осудили педофила за развращение 12-летней девочки

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В Амурской области суд приговорил жителя Зейского района за совершение развратных действий в отношении малолетней девочки. Осужденному 36 лет, а девочке на момент совершения преступления было 12 лет.

Как сообщает амурская областная прокуратура, 3 августа текущего года, Зейский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 36-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершение развратных действий без применения насилия в отношении 12-летней девочки.

«Судом установлено, что данный гражданин, в вечернее время 14 ноября 2017 года с целью удовлетворения своих половых потребностей, находясь в квартире, куда привел малолетнюю девочку и совершил развратные действия», – сообщает надзорный орган.

Расследованием этого преступления занималось амурское следственное управление. Там сообщили, что ранее мужчина уже был судим – в 2015 году он получил условный срок за кражу, и на момент совершения преступления в отношении ребенка находился на испытательном сроке.

Он подошел к девочке на улице и пригласил к себе домой. Девочка до этого его видела, так как они проживали в одном населенном пункте, но знакомы они не были. Несмотря на это, ребенок согласился пойти домой к незнакомцу. Там мужчина начал к ней приставать и раздевать. Девочке удалось вырваться. За помощью она обратилась к охране железнодорожной станции, сотрудники которой и вызвали полицию.

Суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд назначил ему дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год, которое он будет отбывать после освобождения из мест лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура Амурской области.

А в амурском следственном управлении в очередной раз напоминают о необходимости объяснять детям, что с незнакомцами нельзя никуда идти.