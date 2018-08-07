Врач Тамбовской больницы взял 3 200 рублей за выдачу больничного

Фото: sm-news.ru

Бывшего врача Тамбовской центральной районной больницы осудили за получение взятки от пациента. За выдачу листка нетрудоспособности он взял 3 200 рублей. Нарушителя подвергли штрафу и по иску прокурора взыскали сумму штрафа.

В пятницу, 3 августа, Тамбовский районный суд Амурской области удовлетворил исковое заявление прокурора о взыскании с бывшего врача-оториноларинголога Тамбовской ЦРБ. За получение взятки от пациента его приговорили к штрафу 20 000 рублей. Также в пользу казны РФ перешли 3 200 рублей, которые медику в качестве взятки передал пациент, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Просмотров всего: 1212

#здоровье #происшествия #суды

Василий Кленин