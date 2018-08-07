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сегодня, 10:46 2

Амурчанка сняла и потратила больше 75 тысяч с карты, забытой гостем

Амурчанка сняла и потратила больше 75 тысяч с карты, забытой гостем
Фото: creditsoviets.com

В дежурную часть полиции Октябрьского района обратился мужчина 1980 года рождения. Он сообщил, что у него пропали деньги с банковской карты. Общая сумма ущерба составила свыше 75 тысяч рублей.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили, что к пропаже денежных средств может быть причастна знакомая потерпевшего. По версии следствия, мужчина накануне находился у нее в гостях и забыл портмоне с банковской картой. Там же хранились информация о пин-коде. Женщина вернула кошелек владельцу, но, как оказалось, денег на карте уже не было.

Полицейские задержали подозреваемую, женщина призналась в содеянном. Деньги она успела потратить на собственные нужды.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщает амурское управление МВД России.

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#криминал #происшествия


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Комментарии
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  • ну вот

    ну вот
    4 часа назад



    Там же хранились информация о пин-коде.



    это пипец, товарищи, ну

  • Неферти.

    Неферти.
    1 час назад

    Куда катимся?

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