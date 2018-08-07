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сегодня, 10:36 2

В Благовещенске стали чаще воровать металлическую обшивку с теплотрасс

В Благовещенске стали чаще воровать металлическую обшивку с теплотрасс

В Благовещенске в этом году участились случаи хищения металлической окожуховки с теплотрасс, принадлежащих Благовещенской ТЭЦ. В мае-июне 2018 года было похищено более 300 листов обшивки. Об этом рассказали в филиале «Амурская генерация» АО «ДГК».

Жителей Благовещенска, ставших свидетелями хищения, просят незамедлительно сообщать о данном факте в полицию по телефону: 02 (с сотового: 102).

«Чтобы не допустить хищение окожуховки с действующих теплотрасс, мы принимаем усиленные меры: осуществляются дополнительные объезды теплотрасс в ночное время и выходные дни, проводится подворовой обход находящихся вблизи жилых домов. При этом мы будем очень благодарны всем горожанам, которые помогут нам в выявлении лиц, похищающих металлические листы с городских теплотрасс», – прокомментировало руководство Благовещенской ТЭЦ.

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#ЖКХ #закон


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Комментарии
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  • Владимир 5

    Владимир 5
    3 часа назад

    Эх обшивка ты металицкая Ой кормилица ты мужицкая Срежу я тебя да с трубы долой Сдам в металлолом Ой я парень удалой

  • paravis

    paravis
    3 часа назад

    Металлоприёмки бахать надо, тогда горе-воровайкам некуда будет сдавать.

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