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сегодня, 10:25 9

В Амурской области бывшего инспектора ДПС будут судить за взяточничесто

В Амурской области бывшего инспектора ДПС будут судить за взяточничесто
Фото: car72.ru

В Амурской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего инспектора дорожно-патрульной службы, который обвиняется в получении взятки. Как установило следствие, в течение нескольких месяцев полицейский незаконно получил более 50 тысяч рублей.

Как сообщает областная прокуратура, бывшего инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Амурской области обвиняют сразу по двум частям 290 статьи: «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за попустительство по службе в значительном размере», «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, если указанное бездействие входит в служебные полномочия должностного лица».

Следствие установило, что будучи сотрудником ДПС, полицейский с сентября 2016 года по февраль 2017 года через посредника получил в качестве взятки 48 000 рублей от руководителя юридического лица. Деньги ему заплатили за попустительство – он не стал привлекать водителей и юрлицо к административной ответственности за нарушение правил перевозки на автомобилях опасных грузов.

Кроме того, 7 февраля 2017 года инспектор дорожно-патрульной службы, находясь на службе на территории Благовещенского района, остановил автомобиль – бензовоз без документов разрешающих перевозку. За 8 000 рублей инспектор не стал привлекать нарушителя к административной ответственности.

7 августа текущего года уголовное дело в отношении инспектора ДПС и посредника во взятки прокуратура Амурской области направила в Благовещенский городской суд. За совершение преступления бывшему полицейскому грозит наказание от трех до восьми лет лишения свободы. А также штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки.

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#закон #происшествия #суды #финансы


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Комментарии
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  • Adolf

    Adolf
    5 часов назад

    и так на дороге ни кого нет, еще и сажают

  • Oldlord

    Oldlord
    5 часов назад

    Adolf

    и так на дороге ни кого нет, еще и сажают



    Ибо нефиг незаконно получать 50 тыщ!



  • Graf1977

    Graf1977
    5 часов назад

    Сказочный дурачёк! При их нынешней зарплате в 50-70 тыс.р лишиться работы и пойти под суд!

  • Adolf

    Adolf
    5 часов назад

    Oldlord

    Adolf

    и так на дороге ни кого нет, еще и сажают



    Ибо нефиг незаконно получать 50 тыщ!



    всего полтинничеГ

  • Oldlord

    Oldlord
    5 часов назад

    Adolf

    всего полтинничеГ



    Кому-то "всего", а кому-то "аж"!



  • варварав

    варварав
    2 часа назад

    Понятно, что крайним остался. Лучше бы госпожа Яровую или Медведева спросили при их не маленькой з.п.откуда деньги на особняки и остальное. А этого голодранца спросить надо с кем делился

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    2 часа назад

    Нашли где показатели взять. Позорники. Вы бы лучше запчасти выдавали и бензин. И машины нормальные для ГИБДД вместо этих вёдер.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Рюмкин-Задунайский

    Нашли где показатели взять. Позорники. Вы бы лучше запчасти выдавали и бензин. И машины нормальные для ГИБДД вместо этих вёдер.



    Думаешь, он для работы деньги брал?

    Чтобы безопаснее стало на дорогах?

  • Daniil

    Daniil
    1 час назад

    Да правильно наказали.. думал, у нас таких уже очень мало осталось

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