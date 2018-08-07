В Амурской области бывшего инспектора ДПС будут судить за взяточничесто

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В Амурской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего инспектора дорожно-патрульной службы, который обвиняется в получении взятки. Как установило следствие, в течение нескольких месяцев полицейский незаконно получил более 50 тысяч рублей.

Как сообщает областная прокуратура, бывшего инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Амурской области обвиняют сразу по двум частям 290 статьи: «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за попустительство по службе в значительном размере», «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, если указанное бездействие входит в служебные полномочия должностного лица».

Следствие установило, что будучи сотрудником ДПС, полицейский с сентября 2016 года по февраль 2017 года через посредника получил в качестве взятки 48 000 рублей от руководителя юридического лица. Деньги ему заплатили за попустительство – он не стал привлекать водителей и юрлицо к административной ответственности за нарушение правил перевозки на автомобилях опасных грузов.

Кроме того, 7 февраля 2017 года инспектор дорожно-патрульной службы, находясь на службе на территории Благовещенского района, остановил автомобиль – бензовоз без документов разрешающих перевозку. За 8 000 рублей инспектор не стал привлекать нарушителя к административной ответственности.

7 августа текущего года уголовное дело в отношении инспектора ДПС и посредника во взятки прокуратура Амурской области направила в Благовещенский городской суд. За совершение преступления бывшему полицейскому грозит наказание от трех до восьми лет лишения свободы. А также штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки.