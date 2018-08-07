Заслуженный художник России провел творческую встречу в Благовещенске

На чердаке Амурского краеведческого музея прошла творческая встреча с заслуженным художником России Леонидом Кильчанским. Кильчанский – известный автор, его работы хранятся не только в музеях, но в частных коллекциях. Он много лет преподает живопись в университете Хэйхэ.

Встреча показала, что художник может относиться к себе с долей юмора. Об этом говорило и название вечера: «Не только живопись, или Наше вам с кисточкой». Это был тот редкий случай, когда именитый художник дал мастер-класс по живописи и на глазах у зрителей создал портрет. А победителю конкурса на лучший вопрос Леонид Кильчанский нарисовал в подарок дружеский шарж.

Модераторами встречи были друзья художника – журналисты Павел Савинкин и Борис Райнис. Они рассказывали о творческом пути Леонида Кильчанского, приглашали к разговору его родных и друзей, обсуждали вопросы зрителей, а иногда давали слово и самому художнику.

«Мое творчество меня вдохновляет – это вряд ли. Оно, скорее, меня дисциплинирует. Я же сразу вижу... Меня другие вещи вдохновляют: солнце, цветы, женщины, природа», – отвечал Леонид Кильчанский.