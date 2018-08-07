Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:05 0

Заслуженный художник России провел творческую встречу в Благовещенске

Заслуженный художник России провел творческую встречу в Благовещенске

На чердаке Амурского краеведческого музея прошла творческая встреча с заслуженным художником России Леонидом Кильчанским. Кильчанский – известный автор, его работы хранятся не только в музеях, но в частных коллекциях. Он много лет преподает живопись в университете Хэйхэ.

Встреча показала, что художник может относиться к себе с долей юмора. Об этом говорило и название вечера: «Не только живопись, или Наше вам с кисточкой». Это был тот редкий случай, когда именитый художник дал мастер-класс по живописи и на глазах у зрителей создал портрет. А победителю конкурса на лучший вопрос Леонид Кильчанский нарисовал в подарок дружеский шарж.

Модераторами встречи были друзья художника – журналисты Павел Савинкин и Борис Райнис. Они рассказывали о творческом пути Леонида Кильчанского, приглашали к разговору его родных и друзей, обсуждали вопросы зрителей, а иногда давали слово и самому художнику.

«Мое творчество меня вдохновляет – это вряд ли. Оно, скорее, меня дисциплинирует. Я же сразу вижу... Меня другие вещи вдохновляют: солнце, цветы, женщины, природа», – отвечал Леонид Кильчанский.

Просмотров всего: 449

#культура


Культура

Благовещенцев приглашают на российско-китайский концерт
Культура

В Амурском краеведческом музее откроется выставка 80-летнего заслуженного художника России
Власть 5

Родители школьников смогут выбрать язык преподавания
Общество 7

Амурский предприниматель написал фэнтези-роман «Князь Благовещенский»
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь