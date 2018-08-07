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Американка выиграла миллионы на работе

Американка выиграла миллионы на работе
Фото: hi-fi-audio.com.ru

Жительница американского штата Нью-Джерси получила рекордный выигрыш в интернет-казино штата. Во время рабочего дня она сделала ставку и победила.

Женщина сделала ставку в два доллара в онлайновом аналоге слот-машины и выиграла 287 945 долларов (18,3 миллиона рублей). Это самый крупный выигрыш в истории интернет-казино штата Нью-Джерси.

Девушка сохраняет анонимность, а в онлайн-казино она стала играть с января 2018 года. Во время селекторного совещания девушка сделала ставку и чуть не вскрикнула, когда увидела сумму выигрыша, сообщает «Лента.ру».

В 2016 году сообщалось, что американка подала в суд на казино за отказ выплатить ей выигрыш в размере 43 миллионов долларов. Казино утверждает, что игровой автомат был неисправен и в действительности она выиграла 2,25 доллара.

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#конкурсы #экономика


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