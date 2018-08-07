Фальшивый «Спаситель мира» за 450 миллионов долларов: обзор прессы

Фото: www.vedomosti.ru

Ведущий «Авторадио–Благовещенск» Павел Савинкин подготовил для читателей Амур.инфо обзор свежей прессы. Сегодня в нем о том, что дату бракосочетания можно выбрать за год до свадьбы, как амурские золотодобытчики загрязняют реки и как российский миллиардер продал сам себе поддельную картину за 450 миллионов долларов.

Напишут же такое

В «Российской газете» обозреватель прочитал о том, что с 1 октября текущего года у жителей страны появится возможность выбрать дату свадьбы за год до регистрации брака. Тут же и вопрос возник: за год-то это не проблема, – как быть тем, кому совсем невтерпеж, кому нужно вот-вот, сразу, не отходя от кассы?

И еще: неужели находятся те, кому нужно «через год»? «Мужика сразу надо хватать, ковать железо, пока горячо, за год-то он много каких выводов может сделать», – предупреждает Павел Андреевич. Но это не более чем мысли вслух. А в «Российской газете» просто говорится о новой возможности брачующихся.

Также в номере

На странице «Культура» заслуживает внимания интервью с режиссером Романом Виктюком. Рассказал анекдотичный случай о том, как он поставил во МХАТЕ спектакль по Ивану Франко «Украденное счастье», а потом на афишах значилось: «К 50-летию образования СССР. "Украденное счастье"». «Нда-а…» – вздыхает Павел Савинкин.

А на вопрос о том, какое время мог бы назвать лучшим, известный деятель культуры ответил, что никакое, что все – спад. «А вы говорите, что демократия у нас фальшивая… В известные-то годы сказал бы разве такое?» – вопрошает автор обзора.

Очень интересно

«Амурская правда» рассказала о том, что запуски ракет с космодрома можно будет наблюдать с вершины сопки в Иверском заказнике. Место наблюдения оборудуют беседкой. С этой вершины стартовый стол, находящийся в 20 километрах от нее, виден как на ладони. Правда, есть загвоздка: если ракеты будут запускать ранней весной или поздней осенью, то увидеть их будет можно в связи с отсутствием листвы, а вот если летом. «Ну, летом можно будет просто устроить пикничок», – прикидывает Павел Андреевич.

Также в номере

Безусловно, необходимо прочесть статью Анны Деровой, публикуемой под рубрикой «Проблема». Здесь о том, что золотодобытчики в Зейском районе пренебрегают природоохранными нормами. Промышленники строят вахтовые поселки в водоохранных зонах, загрязняют отходами и ГСМ грунт, реки, ручьи… «Всех подробностей пересказывать не буду, у меня в сухом остатке вопрос возник: как живется природоохранному прокурору и иже с ним?» – вопрошает обозреватель.

На посошок

В завершение – «Комсомольская правда», где можно найти публикации о крушении вертолета в Красноярском крае, о воспитании в духе ненависти к России украинских подростков, о покушении на венесуэльского президента Мадуро, о том, чтó делят комики Петросян и Степаненко… В общем, материалов на злобу дня хватает. «Я остановился на странице, где рассказывается о продаже подделок живописи, о том, что даже именитые эксперты могут в этом смысле попасть впросак и что миллиардер Рыболовлев продал за 450 миллионов долларов полотно «Спаситель мира» кисти Леонардо да Винчи. По версии специалистов, это подделка, а купил ее инкогнито не кто иной, как сам Рыболовлев – чтобы восстановить пошатнувшуюся репутацию коллекционера.