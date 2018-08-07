В Амурском краеведческом музее откроется выставка 80-летнего заслуженного художника России

Фото: архив Амур.инфо

В четверг, 9 августа, в Амурском областном краеведческом музее состоится открытие персональной выставки 80-летнего Владислава Петровича Афанасьева – заслуженного художника России, члена-корреспондента Российской академии художеств. В экспозиции «Белое безмолвие»будут представлены 40 работ, посвященные Международному дню коренных народов мира.

Портреты, пейзажи, жанровые композиции, представленные на выставке, были написаны художником в течение последних 20 лет – с 1998 года по 2018 год.На картинах запечатлены природа Севера и люди, живущие в этом холодном краю. Как сообщает минкультуры области, художник с любовью изображает вулканы, моря, суровую жизнь оленеводов и охотников, бескрайнюю тундру. Все это нашло отображение в таких работах как «Северное сияние», «Весна на Чукотке», «Охотники на моржа в Беринговом проливе», «Шаман», «Промысел эскимосов», «В яранге».

Северные пейзажи Владислава Афанасьева признаны шедеврами не только в России, но и за рубежом.

«Художник Афанасьев – один из тех мастеров широкого фронта искусства, которые в наш XXI век, насыщенный новыми технологиями и энергичным самовыдвижением массового, особенно дороги нам. Его живопись – будь то пейзаж, портрет или жанровая картина – своеобразный сплав остроты выражения нашего времени и гармонического восприятия явно классического происхождения. Он – художник светлый, мажорный, жизнелюбивый…», – такое предисловие к новому альбому произведений художника, изданному в 2017 году, написала заместитель директора Дальневосточного художественного музея Людмила Козлова.

Картины художника хранятся не только в музеях Приамурья, но также Москвы, Красноярска, Ростова, Новосибирска, Южно-Сахалинска, Анадыря и Китая. Часть картин является собственностью Дирекции выставок Союза художников РФ, Дирекции выставок Министерства культуры России и Дирекции Российской академии художеств.

Владислав Петрович Афанасьев родился в Благовещенске 21 августа 1937 года. В 1958 году окончил Иркутское художественное училище. Трижды был награжден золотыми медалями – Российской академии художеств, Союза художников России имени В. Сурикова и Союза художников России имени А. Иванова. С 2009 года Владислав Петрович является членом-корреспондентом Российской академии художеств, а с 2010 года – заслуженным художником Российской Федерации.

Открытие выставки «Белое безмолвие» состоится 9 августа в 17:00 в зале № 19 амурского областного краеведческого музея. Работать выставка будет до 9 сентября.