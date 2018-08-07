Местами дождливо: прогноз погоды в Приамурье на 7 августа

В Амурской области 7 августа ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь, возможна гроза. Ветер в южных и центральных районах выберет восточное и юго-восточное направления и разгонится до 2-7 метров в секунду. На севере ветер будет дуть с востока и северо-востока со скоростью 4-9 метров в секунду.

Температура составит плюс 23…28, на севере – плюс 22…27, в дожде будет около 20 градусов выше нуля. В Благовещенске установится переменная облачность, во второй половине дня возможен небольшой дождь. Юго-восточный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду. Температура составит около плюс 27, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL