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сегодня, 09:30 0

В Госдуме предложили смягчить наказание за выезд на встречку

В Госдуме предложили смягчить наказание за выезд на встречку
Фото: ria.ru

В Госдуму внесли законопроект, смягчающий наказание за выезд на встречную полосу. Документ предложили депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Андрей Свинцов и Борис Пайкин. В худшем случае нарушителю будет грозить штраф.

Сейчас наиболее суровым наказанием за выезд на полосу встречного движения является лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. В случае повторного правонарушения водитель может быть лишен прав на год. Авторы законопроекта предлагают пересмотреть и это положение.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что на практике подобные нарушения не всегда создают аварийную ситуацию. Помимо этого, по мнению авторов документа, выезд на встречную полосу может быть вызван объективными причинами, в частности, плохой освещенностью дорог, плохим качеством дорожного полотна, отсутствием разметки и другими факторами, сообщает РИА «Новости».

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#закон #российская власть #транспорт


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