Сегодня вечером в Белогорске погаснет свет

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В ночь с 6 на 7 августа в Белогорске энергетики запланировали отключение электроснабжения. Оно коснется практически во всех микрорайонах города. Свет отключат из-за ремонта.

Электроэнергия выключится в понедельник, 6 августа, с 22 часов. А возобновится в 6 утра во вторник, 7 августа. Под отключение попадают микрорайон Амурсельмаш, район автовокзала и нефтебазы, микрорайоны Транспортный, Южный, База-57, Мелькомбинат и Центральный.

Одновременно с электроэнергией в домах отключится и подача водоснабжения, сообщает администрация Белогорска.