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сегодня, 21:04 3

Сегодня вечером в Белогорске погаснет свет

Сегодня вечером в Белогорске погаснет свет
Фото: www.marimedia.ru

В ночь с 6 на 7 августа в Белогорске энергетики запланировали отключение электроснабжения. Оно коснется практически во всех микрорайонах города. Свет отключат из-за ремонта.

Электроэнергия выключится в понедельник, 6 августа, с 22 часов. А возобновится в 6 утра во вторник, 7 августа. Под отключение попадают микрорайон Амурсельмаш, район автовокзала и нефтебазы, микрорайоны Транспортный, Южный, База-57, Мелькомбинат и Центральный.

Одновременно с электроэнергией в домах отключится и подача водоснабжения, сообщает администрация Белогорска.

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#Белогорск #ЖКХ #происшествия #энергетика


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    27 минут назад

    и придёт призрак мёртвого мэра-как в фильме ужасов

  • full

    full
    18 минут назад

    Одновременно с электроэнергией в домах отключится и подача водоснабжения, сообщает администрация Белогорска. - Дык там горячей воды в центре и так не будет почти неделю

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