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сегодня, 20:41 5

Минэкономразвития предлагает учесть повышение НДС в тарифах на услуги ЖКХ

Минэкономразвития предлагает учесть повышение НДС в тарифах на услуги ЖКХ
Фото: ТАСС

Учесть в тарифах на услуги ЖКХ размер увеличения НДС на 2 процентных пункта предлагает Минэкономразвития. Это необходимо для того, чтобы не ухудшилось финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций.

При этом несмотря на увеличение суммы платежки за ЖКУ, сами услуги не подорожают, а их поставщики не получат никаких дополнительных средств – возрастет только величина налога, включенного в платеж. Ранее Госдума и Совет Федерации одобрили правительственный законопроект, предусматривающий повышение НДС с 18 до 20 %.

В противном случае убытки коммунальщиков за 2019 год могут достичь 100 миллиардов рублей, а объем долгов в отрасли вырастет до 1,5 триллиона рублей, сообщают «Известия».

«Изменения налогового законодательства с 1 января 2019 года существенно повышает риск возникновения выпадающих доходов у ресурсоснабжающих организаций, что, в свою очередь, может привести к ухудшению их финансового состояния. Поэтому Минэкономразвития предлагает учесть соответствующие изменения в тарифах», – сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития.

В Минстрое заявили, что если не учесть возрастающие расходы в тарифе, ресурсоснабжающие компании будут терпеть прямые убытки. Предварительно обсуждаются возможные варианты компенсации для ресурсоснабжающих организаций, в том числе за счет соответствующих изменений тарифов с января 2019 года, добавили в министерстве.

«Стоимость самих услуг не изменится. Поменяется только величина налога, которая включается в платежку. Таким образом, размер платежки для потребителей вырастет на 2 процентных пункта. Но при этом организации дополнительно не заработают ни рубля», – подчеркнул директор ассоциация «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин.

Повышение НДС относится к неподконтрольным расходам коммунальных предприятий, отметил профессор Высшей школы экономики Сергей Сиваев. Их инвестиционные и эксплуатационные программы составлялись без учета такой налоговой нагрузки. «Потребитель, конечно, этому не обрадуется, потому что ему придется платить больше. Но повышение тарифов было ожидаемым», – сказал Сергей Сиваев.

По его словам, сферы, в которых тарифы регулируются государством, нуждаются в компенсационных мерах. Особенно это касается отрасли ЖКХ.

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#ЖКХ #налоги #российская власть #экономика


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Комментарии
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  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    1 час назад

    А на убытки простых плательщиков им наср...ть.

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    наступление против народа по всем фронтам

  • full

    full
    1 час назад

    Началось... Прямо гордость за Россию одолевает.

  • Gelo

    Gelo
    44 минуты назад

    Если продавец теряет на налогах 2%,то он обязательно их вернёт... Из нашего кармана... Под любым предлогом...

  • Неферти.

    Неферти.
    28 минут назад

    Амурская область,одна из тех,кто доволен тарифами жкх. Сегодня,какой-то канал сказал. Область спрашивают. А когда людей спросят?

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