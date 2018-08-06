Минэкономразвития предлагает учесть повышение НДС в тарифах на услуги ЖКХ

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При этом несмотря на увеличение суммы платежки за ЖКУ, сами услуги не подорожают, а их поставщики не получат никаких дополнительных средств – возрастет только величина налога, включенного в платеж. Ранее Госдума и Совет Федерации одобрили правительственный законопроект, предусматривающий повышение НДС с 18 до 20 %.

В противном случае убытки коммунальщиков за 2019 год могут достичь 100 миллиардов рублей, а объем долгов в отрасли вырастет до 1,5 триллиона рублей, сообщают «Известия».

«Изменения налогового законодательства с 1 января 2019 года существенно повышает риск возникновения выпадающих доходов у ресурсоснабжающих организаций, что, в свою очередь, может привести к ухудшению их финансового состояния. Поэтому Минэкономразвития предлагает учесть соответствующие изменения в тарифах», – сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития.

В Минстрое заявили, что если не учесть возрастающие расходы в тарифе, ресурсоснабжающие компании будут терпеть прямые убытки. Предварительно обсуждаются возможные варианты компенсации для ресурсоснабжающих организаций, в том числе за счет соответствующих изменений тарифов с января 2019 года, добавили в министерстве.

«Стоимость самих услуг не изменится. Поменяется только величина налога, которая включается в платежку. Таким образом, размер платежки для потребителей вырастет на 2 процентных пункта. Но при этом организации дополнительно не заработают ни рубля», – подчеркнул директор ассоциация «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин.

Повышение НДС относится к неподконтрольным расходам коммунальных предприятий, отметил профессор Высшей школы экономики Сергей Сиваев. Их инвестиционные и эксплуатационные программы составлялись без учета такой налоговой нагрузки. «Потребитель, конечно, этому не обрадуется, потому что ему придется платить больше. Но повышение тарифов было ожидаемым», – сказал Сергей Сиваев.

По его словам, сферы, в которых тарифы регулируются государством, нуждаются в компенсационных мерах. Особенно это касается отрасли ЖКХ.