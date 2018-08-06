Благовещенская набережная притягивает поклонников ЗОЖ

Каждый день с раннего утра в Благовещенске приверженцы здорового образа выходят на набережную пограничной реки Амур. На свежем воздухе тренируются молодежь и взрослые люди. Летом текущего года в городе популярны скандинавская ходьба, ролики, велосипед и йога.

На часах всего 6 часов утра, а Леонид Ду уже на набережной. В Россию из Китая мужчина приехал 12 лет назад. Восемь из них он бегает, вовремя прислушавшись к совету врача. «Сейчас все хорошо, здорово! Утро, воздух свежий», – говорит горожанин. Он признается, что приходится бороться с собой, выбирая между пробежкой и желанием еще поспать. Помогает бодрящее умывание холодной водой. А на улице уже спать не хочется.

Пенсионеры Татьяна Софиенко и Николай Берибесов разучивают зарядку с хлопками. Репетируют для конкурса в Хэйхэ, куда поедут вместе с танцевально-оздоровительным движением «Танцы для здоровья». Техникой зарядки c ними поделились китайские танцоры. «Кто с палками, кто вот так, ну, а мы решили добавить еще и хлопки, так что учим одновременно к поездке», – объясняет женщина. «Для гипертоников хорошо, – отмечает пенсионер. – Вот допустим, у меня давление было 160. А сейчас прихожу домой, глазам не верю – давление 110–117».

Тем временем на спортплощадке возле Горпарка девушка легко жонглирует 10-килограммовой гирей. Занятия проводит тренер. За два часа берет 200 рублей. Группа из 10 человек тренируется по понедельникам, средам и пятницам. Мария Новомлинцева с гирями «на ты» уже год. Начинала с 6-килограммового снаряда. Подтянуть фигуру – для спортсменки не главный стимул. Гиревые упражнения помогают ей бороться с плохим настроением. «Когда сессия или какие-то стрессы, приходишь, позанимаешься и тебе становится намного легче, настроение улучшается, ты расслабился и снова готов работать», – рассказывает студентка.

Среди благовещенцев этим летом популярны скандинавская ходьба, велосипед, йога, ролики, простая зарядка и, конечно, бег. Тренироваться на свежем воздухе многие не собираются бросать даже зимой. На набережной Амура каждый нашел себе занятие по душе.