В Благовещенске устанавливают собственника бетонных плит на берегу, где утонула девочка

Даже после трагедии желающих искупаться здесь немало. Людей не останавливает табличка «купаться запрещено».

Татьяна Дерябина живет неподалеку и часто приходит на берег. Говорит, что спасатели обычно дежурят по выходным и в солнечную погоду. Хотя в момент трагедии их, судя по всему, не было. А вот бетонные плиты лежат здесь очень давно. «Здесь и баржа стояла железная, когда-то давно, пока ее не разобрали по кускам. Плиты, наверное, с того времени и остались. Я лет 30 здесь живу. Каждый день я их гоняла, и в тот день я где-то за час здесь была до трагедии и тоже выгнала группу пацанов. Они ушли спокойно, не ругаясь», – вспоминает Татьяна.

Кто собственник этих бетонных плит и должны ли они лежать на берегу, сейчас выясняется. Известно, что участок находится в федеральной собственности. По некоторой информации, бетонные блоки выполняют роль дамбы. Их установили, чтобы защитить лодочную станцию от течения.

Так ли это и соответствует ли такая дамба требованиям безопасности и экологии, выяснят следователи. Они продолжают расследование уголовного дела по статье «Убийство малолетнего». Правоохранители проверят показания очевидцев и обстоятельства, которые могли привести к гибели шестилетней Арины.

«В адрес компетентных органов будет направляться представление с указанием причин, способствующих гибели ребенка, и мер по их устранению. Это может быть администрация города, это могут быть и управление по ЧС, и другие органы, которые отвечают за безопасность», – поясняет старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Амурской области Алексей Лубинский.

Следователи проведут ряд экспертиз, в том числе и гистологическую. С ее помощью выяснят причину смерти ребенка. Результаты исследований станут известны через месяц.