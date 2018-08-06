В Благовещенске устанавливают собственника бетонных плит на берегу, где утонула девочка
В Благовещенске на месте трагедии, случившейся 2 августа на берегу реки Зея, продолжают отдыхать люди. Как сообщало ИА «Амур.инфо», возле бетонных плит, сваленных на берегу, утонула маленькая девочка.
Даже после трагедии желающих искупаться здесь немало. Людей не останавливает табличка «купаться запрещено».
Татьяна Дерябина живет неподалеку и часто приходит на берег. Говорит, что спасатели обычно дежурят по выходным и в солнечную погоду. Хотя в момент трагедии их, судя по всему, не было. А вот бетонные плиты лежат здесь очень давно. «Здесь и баржа стояла железная, когда-то давно, пока ее не разобрали по кускам. Плиты, наверное, с того времени и остались. Я лет 30 здесь живу. Каждый день я их гоняла, и в тот день я где-то за час здесь была до трагедии и тоже выгнала группу пацанов. Они ушли спокойно, не ругаясь», – вспоминает Татьяна.
Кто собственник этих бетонных плит и должны ли они лежать на берегу, сейчас выясняется. Известно, что участок находится в федеральной собственности. По некоторой информации, бетонные блоки выполняют роль дамбы. Их установили, чтобы защитить лодочную станцию от течения.
Так ли это и соответствует ли такая дамба требованиям безопасности и экологии, выяснят следователи. Они продолжают расследование уголовного дела по статье «Убийство малолетнего». Правоохранители проверят показания очевидцев и обстоятельства, которые могли привести к гибели шестилетней Арины.
«В адрес компетентных органов будет направляться представление с указанием причин, способствующих гибели ребенка, и мер по их устранению. Это может быть администрация города, это могут быть и управление по ЧС, и другие органы, которые отвечают за безопасность», – поясняет старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Амурской области Алексей Лубинский.
Следователи проведут ряд экспертиз, в том числе и гистологическую. С ее помощью выяснят причину смерти ребенка. Результаты исследований станут известны через месяц.
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