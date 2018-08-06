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сегодня, 19:42 2

Хабаровская полиция возбудила дело после скандала с векселями в АТБ

Хабаровская полиция возбудила дело после скандала с векселями в АТБ
Фото: www.stavropolye.tv

Вслед за амурскими полицейскими уголовное дело по фактам мошенничества с векселями компании «ФТК» возбудила и хабаровская полиция. Об этом сообщает информагентство «Хабаровский край сегодня».

Амурчане и жители других регионов Дальнего Востока в офисах «Азиатско-Тихоокеанского банка» покупали векселя московской компании «ФТК». Весной банк «АТБ» прекратил выплаты по этим векселям из-за недостатка денег на счете «ФТК».

По данным амурской прокуратуры, долг по векселям составил почти 4 миллиарда рублей. Как и в Амурской области, в Хабаровском крае – сотни пострадавших. В краевом правительстве эту проблему взяли под контроль и создали рабочую группу по рассмотрению обращений граждан.

Юристы Центробанка советуют направлять жалобы в управление «АТБ», в службу по защите прав потребителей Банка России. А также обращаться в суд с иском не только к ООО «ФТК», но и к «Азиатско-Тихоокеанскому Банку». Благовещенский суд уже начал рассматривать иски обманутых векселедержателей.

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#закон #происшествия #суды


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Комментарии
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  • Кукумбер

    Кукумбер
    1 час назад

    Не пойму, пора уже кредиты в АТБ набирать, или банк ещё будет работать?

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    че, думаешь банк лопнет и кредиты простят? фантастика в параллельном мире.

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