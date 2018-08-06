Хабаровская полиция возбудила дело после скандала с векселями в АТБ

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Амурчане и жители других регионов Дальнего Востока в офисах «Азиатско-Тихоокеанского банка» покупали векселя московской компании «ФТК». Весной банк «АТБ» прекратил выплаты по этим векселям из-за недостатка денег на счете «ФТК».

По данным амурской прокуратуры, долг по векселям составил почти 4 миллиарда рублей. Как и в Амурской области, в Хабаровском крае – сотни пострадавших. В краевом правительстве эту проблему взяли под контроль и создали рабочую группу по рассмотрению обращений граждан.

Юристы Центробанка советуют направлять жалобы в управление «АТБ», в службу по защите прав потребителей Банка России. А также обращаться в суд с иском не только к ООО «ФТК», но и к «Азиатско-Тихоокеанскому Банку». Благовещенский суд уже начал рассматривать иски обманутых векселедержателей.