В Приамурье усложнился процесс регистрации сделок с недвижимостью

В Амурской области стало сложнее купить и продать недвижимость. Многофункциональный центр перестал выдавать справки о зарегистрированных в квартирах жильцах. При этом ссылаются на вступление в силу приказа полиции «Об утверждении регламента по регистрационному учету граждан».

Справки нужны для подтверждения безопасности сделок. При выдаче ипотечных кредитов их требуют банки. «Покупатель попадает в щекотливую ситуацию: когда приобретает объект, он не знает, один там человек зарегистрирован или 20 человек. Соответственно, покупатель может столкнуться с проблемой – ему придется обращаться в суд и снимать их с учета по этому адресу. При этом необходимо отметить, что далеко не всех граждан можно снять с регистрационного учета, даже если поменялся собственник. Формально выдачей таких справок должны заниматься управляющие компании, которые обслуживают конкретный дом», – говорит юрист, риелтор Виталий Злочевский.

Управляющие компании, по словам риелторов, не всегда располагают полными и достоверными данными о людях, зарегистрированных в квартире. Объясняется это тем, что существует два реестра документации: архив, который передан управляющим компаниям, и база миграционной службы. Между ними возможны разночтения.

Кроме этого, справки о регистрации, но не на всех жильцов сразу, а на каждого отдельно, выдают в Благовещенске по адресу: улица Горького, 139, в отделе адресно-справочной работы полиции.