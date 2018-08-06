Родители школьников смогут выбрать язык преподавания

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Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Родители могут выбрать, на каком языке будут преподавать их детям в школе.

Закон устанавливает, что федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального общего и основного общего образования обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации. Для этого статья 11 действующего федерального закона «Об образовании» дополнена новой частью 51. Также в статье 14 уточнено, что преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

Как сообщает министерство по развитию Дальнего Востока, на территории Дальнего Востока живут русские, украинцы, татары, евреи и большая группа коренных народностей: саха, коряков, нанайцев, нивхов, ульчей, удэгейцев, ительменов, эвенков, айнов, алеутов, чукчей, экскимосов и других народностей.