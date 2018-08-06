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сегодня, 18:24 5

Родители школьников смогут выбрать язык преподавания

Родители школьников смогут выбрать язык преподавания
Фото: vanishinglanguages.blogspot.com

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Родители могут выбрать, на каком языке будут преподавать их детям в школе.

Закон устанавливает, что федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального общего и основного общего образования обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации. Для этого статья 11 действующего федерального закона «Об образовании» дополнена новой частью 51. Также в статье 14 уточнено, что преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

Как сообщает министерство по развитию Дальнего Востока, на территории Дальнего Востока живут русские, украинцы, татары, евреи и большая группа коренных народностей: саха, коряков, нанайцев, нивхов, ульчей, удэгейцев, ительменов, эвенков, айнов, алеутов, чукчей, экскимосов и других народностей.

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#культура #российская власть #школа


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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    Хочу чтобы в с. Овсянка Зейского района моему сыну-эскимосу преподавали все на эскимомосском языке! Мне по-барабану где учителей найдут!

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    дети эскимосов будут учиться в Анадыре

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Братеев1

    дети эскимосов будут учиться в Анадыре



    Вместе с родителями!

    Ибо, скрепы... )

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    Точное число национальностей, проживающих на территории страны,

    неизвестно, но оно приблизительно равно 200....Даешь каждой национальности

    учить своего ребенка на его языке!

    И в каждый населенный пункт - школу с учителями на этом языке.

    А на ЕГЭ - экспертов, знающих эти 200 языков...

    Каждую идею так легко довести до абсурда,

    Ну, Татария, Калмыкия, Адыгея, Чечня могут учить своих детей на родном языке,

    но почему-то их дети едут поступать в русскоговорящие города.

  • full

    full
    1 час назад

    Немного не так - едут поступать с оценками, нарисованными на родине.

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