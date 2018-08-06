Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:07 4

В Свободненском районе людям рассказали о воздействии на природу новых ракет «Союз-2»

В Свободненском районе людям рассказали о воздействии на природу новых ракет «Союз-2»
Фото: www.gzt-sv.ru

В селе Черновка Свободненского района состоялись публичные слушания по материалам оценки воздействия на окружающую среду запусков ракет-носителей «Союз-2» на горючем нафтил. Такие ракеты планируется использовать на космодроме Восточный.

На слушаниях с подробным докладом и видеопрезентацией выступил начальник отдела АО РКЦ «Прогресс» (Самара) Роман Помельников. Он рассказал об истории предприятия, в годы войны выпускавшего знаменитые «ИЛ-2», о его вкладе в первый полёт человека в космос, и, наконец, перешёл к вопросу о переводе РН «Союз-2» на горючее нафтил, сообщает портал Gzt-sv.ru.

«До настоящего времени использовалась нефть из специального Троицко-Анастасьевского месторождения, сейчас оно истощается, и требуется замена. По заключению экспертизы, нафтил представляет IV класс опасности, широко используется в РФ, США, Украине. Аварийные ситуации – на обычном уровне, нафтил не приведет к ухудшению экологической обстановки. В химическим составе ничего сверхтоксичного, такого же класса опасности, как бензин, керосин или дизельное топливо», – рассказал Роман Александрович.

На публичных случаях местные жители задавали вопросы. Они связывают с запусками неурожай помидоров, пожелтение ботвы у картофеля, ухудшение климата, хронические болезни. Откуда-то взялся слух, что возле Плесецка повышенный радиационный фон, а теперь и здесь кривая онкозаболеваний резко поползет вверх. Жители заявляли: «В нашем только селе за год – пять заболевших!», «Когда закрывали военный космодром, топливо в Пёру сливали!», «Ракетные шахты не утилизировали, теперь всё просачивается!».

По поводу гнева огородников Роман Александрович пошутил, что проблем в этой области гораздо больше создает Зейская ГЭС. А по вопросам онкологии, по его словам, достаточно обратиться к цифрам медицинской статистики и убедиться, что это беда не только амурчан, просто нужно вовремя и регулярно проходить медобследование. Космодром, который только начал свою деятельность, здесь абсолютно не при чем.

«Не надо верить страшилкам из желтой прессы, написанным дилетантами. Если хотите более тщательно всё проверить – проштудируйте учебники физики и химии, откройте в интернете всю информацию про нафтил и убедитесь, что я говорил только правду», – заявил Роман Помельников.

Просмотров всего: 483

#космодром #технологии


Общество 2

В Благовещенске скорая медпомощь переходит на новый уровень
Общество 1

В Иверском заказнике появится смотровая площадка с видом на космодром
Общество

В Роскосмосе уточнили, когда подпишут контракт на строительство второй очереди Восточного
Власть

С 2019 года в России начнут легально продавать алкоголь через интернет
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • холостяк

    холостяк
    1 час назад



    Подпись под фотографией.

    А теперь есть вопросы процессы нано молекулярного термоядерного деления ядра?

  • холостяк

    холостяк
    1 час назад

    На фото все жители Амурской области, которые решали на каком топливе ракеты летать будут?

  • Костя_Кис

    Костя_Кис
    1 час назад

    Полный зал зрителей и экспертов свидетельствует, что амурчане - неравнодушные люди, люди думающие, которым небезразлична малая и большая Родина и технический прогресс.

  • full

    full
    56 минут назад

    Я не понял - лектор приехал, чтобы упросить местных жителей разрешить отказаться от гептила?

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь