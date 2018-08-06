В Свободненском районе людям рассказали о воздействии на природу новых ракет «Союз-2»

Фото: www.gzt-sv.ru

В селе Черновка Свободненского района состоялись публичные слушания по материалам оценки воздействия на окружающую среду запусков ракет-носителей «Союз-2» на горючем нафтил. Такие ракеты планируется использовать на космодроме Восточный.

На слушаниях с подробным докладом и видеопрезентацией выступил начальник отдела АО РКЦ «Прогресс» (Самара) Роман Помельников. Он рассказал об истории предприятия, в годы войны выпускавшего знаменитые «ИЛ-2», о его вкладе в первый полёт человека в космос, и, наконец, перешёл к вопросу о переводе РН «Союз-2» на горючее нафтил, сообщает портал Gzt-sv.ru.

«До настоящего времени использовалась нефть из специального Троицко-Анастасьевского месторождения, сейчас оно истощается, и требуется замена. По заключению экспертизы, нафтил представляет IV класс опасности, широко используется в РФ, США, Украине. Аварийные ситуации – на обычном уровне, нафтил не приведет к ухудшению экологической обстановки. В химическим составе ничего сверхтоксичного, такого же класса опасности, как бензин, керосин или дизельное топливо», – рассказал Роман Александрович.

На публичных случаях местные жители задавали вопросы. Они связывают с запусками неурожай помидоров, пожелтение ботвы у картофеля, ухудшение климата, хронические болезни. Откуда-то взялся слух, что возле Плесецка повышенный радиационный фон, а теперь и здесь кривая онкозаболеваний резко поползет вверх. Жители заявляли: «В нашем только селе за год – пять заболевших!», «Когда закрывали военный космодром, топливо в Пёру сливали!», «Ракетные шахты не утилизировали, теперь всё просачивается!».

По поводу гнева огородников Роман Александрович пошутил, что проблем в этой области гораздо больше создает Зейская ГЭС. А по вопросам онкологии, по его словам, достаточно обратиться к цифрам медицинской статистики и убедиться, что это беда не только амурчан, просто нужно вовремя и регулярно проходить медобследование. Космодром, который только начал свою деятельность, здесь абсолютно не при чем.

«Не надо верить страшилкам из желтой прессы, написанным дилетантами. Если хотите более тщательно всё проверить – проштудируйте учебники физики и химии, откройте в интернете всю информацию про нафтил и убедитесь, что я говорил только правду», – заявил Роман Помельников.