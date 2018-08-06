Амурский священник рассказал в Интернете о шокирующих погребальных обрядах

О том, как родственники покойного просят священника съесть блин, снятый с лица усопшего, и о других «языческих» погребальных обрядах рассказал в своем видеоблоге амурский православный священнослужитель Святослав Шевченко.

Он начал с истории, которую пережил лично. «Стоит гроб с усопшим, и вдруг родственники начинают под погребальный саван закладывать контейнеры с едой: салаты, гарниры, котлеты, какие-то компоты. И это был не один два, а шесть-семь контейнеров. Полностью обложили человека. Для меня это был какой-то шок», – описал ситуацию Святослав Шевченко.

О другом случае, который случился в амурском селе, ему рассказал другой священник.

«На отпевании перед свершением обряда к священнику подходит родственник и на блюдечке подносит ему сложенный вчетверо блин: «Батюшка, скушайте!». Священник насторожился, задал вопрос: «Извините, я в первый раз сталкиваюсь с этой традицией». Оказалось, что покойнику кладут на лицо блин, он всю ночь там лежит. На этот блин должны перейти все грехи усопшего. И священник должен его съесть, чтобы уничтожить все грехи умершего», – рассказал Святослав.

В третьем случае, гроб стоял на двух табуретках, а на полу лежал огромный колун. Священник начал уже беспокоиться за свое здоровье и спросил: а топор зачем? А ему ответили: Ну, как же! Для заземления!

Подобные ритуалы, по словам Святослава Шевченко, происходят не только на Дальнем Востоке, но и в других регионах России. Как правило, это сельская местность. По его словам, это «самое натуральное бытовое язычество».