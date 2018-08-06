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сегодня, 17:46 11

Амурский священник рассказал в Интернете о шокирующих погребальных обрядах

Амурский священник рассказал в Интернете о шокирующих погребальных обрядах

О том, как родственники покойного просят священника съесть блин, снятый с лица усопшего, и о других «языческих» погребальных обрядах рассказал в своем видеоблоге амурский православный священнослужитель Святослав Шевченко.

Он начал с истории, которую пережил лично. «Стоит гроб с усопшим, и вдруг родственники начинают под погребальный саван закладывать контейнеры с едой: салаты, гарниры, котлеты, какие-то компоты. И это был не один два, а шесть-семь контейнеров. Полностью обложили человека. Для меня это был какой-то шок», – описал ситуацию Святослав Шевченко.

О другом случае, который случился в амурском селе, ему рассказал другой священник.

«На отпевании перед свершением обряда к священнику подходит родственник и на блюдечке подносит ему сложенный вчетверо блин: «Батюшка, скушайте!». Священник насторожился, задал вопрос: «Извините, я в первый раз сталкиваюсь с этой традицией». Оказалось, что покойнику кладут на лицо блин, он всю ночь там лежит. На этот блин должны перейти все грехи усопшего. И священник должен его съесть, чтобы уничтожить все грехи умершего», – рассказал Святослав.

В третьем случае, гроб стоял на двух табуретках, а на полу лежал огромный колун. Священник начал уже беспокоиться за свое здоровье и спросил: а топор зачем? А ему ответили: Ну, как же! Для заземления!

Подобные ритуалы, по словам Святослава Шевченко, происходят не только на Дальнем Востоке, но и в других регионах России. Как правило, это сельская местность. По его словам, это «самое натуральное бытовое язычество».

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#происшествия #религия


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Комментарии
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  • Gelo

    Gelo
    4 часа назад

    А цены похоронных бюро священника не шокируют?

  • nerro

    nerro
    3 часа назад

    Бред какой-то...

  • full

    full
    3 часа назад

    nerro

    Бред какой-то...



    Ну почему бред? Раз пригласили священника, значит на него возлагают какие то надежды по обеспечению покойному неких услуг что ли... Вот и просят сделать это в меру своего понимания процесса...

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    https://ru-mythology.livejournal.com/281026.html

    Если разбираться в генезисе и связях внутрицерковного шутейного нарратива об околоцерковных суевериях, можно сломать голову (Нарратив отражает реальную практику или, рекурсивно, нарратив? Практика воспроизводит нарратив?). Особенно в нашу непростую сетевую эпоху, когда этот нарратив вышел из замкнутого профессионального круга и свободно гуляет по горизонтали.

    Весьма широко распространен в Сети рассказ о молодом священнике, съевшем на сельских поминках блин с лица покойника:

    Как-то раз молодой батюшка, только пришедший на новый сельский приход, отпел покойника. Его к столу приглашают поминать. Он, по неопытности, сразу согласился. За столом ему подсовывают блинчики. Батюшка без всякой задней мысли берет и ест… Сначала все молча напряженно наблюдают за ним, а потом как-то дружно облегченно вздыхают. Отец начинает что-то подозревать… Оказывается, в этом селе такая примета была, что если батюшка на поминках съест блин, который до этого два дня лежал на лице покойника, значит, душа покойника в рай пойдет. Бедный отец в шоке попросил стакан водки и залпом выпил его…

    *** известный анекдот-байку из сети наш батюшко преподносит как реальную историю. Если только рассказчик доверчивого Святослава не потроллил

  • Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Артюхина В.А.(ver 2.1)
    3 часа назад

    шевченыч скоро баяны с баша пересказыавать начнёт.

  • апельсино

    апельсино
    3 часа назад

    бмуха, Стась, ты че там куришь? отсыпь

  • Ярошенко

    Ярошенко
    2 часа назад

    Шевченко превратился в репортера газеты "Жизнь", вернее, он ни когда и не был священником в сути своей. Поверхостный, склонный к сплетням,привиранию, передергиванию. Не успеет чиновник районного масштаба умереть в реанимации, как Стас тут же трезвонит об этом в Инете. Самое печальное, что этот человек с алюминиевой короной на голове, стал одним из разработчиков методички по церковным блогам в Сети. Какая пустота правит бал в сегодняшней церкви...

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Желтеет блохер, однако. )

  • dobry

    dobry
    50 минут назад

    Бытовое язычество? Смешно

  • Порфирий Петрович

    Порфирий Петрович
    30 минут назад

    Если бы бытовое язычество. Дурости человеческой есть ли предел?

  • Хмык

    Хмык
    8 минут назад

    Подобные ритуалы, по словам Святослава Шевченко, происходят не только на Дальнем Востоке, но и в других регионах России. Как правило, это сельская местность. По его словам, это «самое натуральное бытовое язычество».

    Это не может быть язычеством. При язычестве попов не было. Грехов тоже. Это самое настоящее христианство.

    Так что, всем попам - есть блины с лица покойника. А кто откажется - гнать из церкви.

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