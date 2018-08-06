В Амурской области активизировались сельскохозяйственные мошенники

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Министерство сельского хозяйства Амурской области предупреждает: в регионе наблюдается активизация деятельности мошеннических структур. Мишенью и атак являются фермеры, которым предлагают приобрести минеральные удобрения.

«Имеют место случаи рассылки предложений по организации поставок минеральных удобрений, используются названия и логотип заводов-производителей минеральных удобрений по заниженным ценам», – сообщает министерство сельского хозяйства Амурской области. При этом, как подчеркивают в минсельхозе, «продавец» после получения предоплаты вовсе не собирается исполнять обязательства по поставке.

Амурских сельхозпроизводителей просят обращать внимание на то, что в погоне за низкой ценой не стоит идти на сомнительные сделки. Надежнее работать с проверенными поставщиками.