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сегодня, 17:37 1

В Амурской области активизировались сельскохозяйственные мошенники

В Амурской области активизировались сельскохозяйственные мошенники
Фото: sakhapress.ru

Министерство сельского хозяйства Амурской области предупреждает: в регионе наблюдается активизация деятельности мошеннических структур. Мишенью и атак являются фермеры, которым предлагают приобрести минеральные удобрения.

«Имеют место случаи рассылки предложений по организации поставок минеральных удобрений, используются названия и логотип заводов-производителей минеральных удобрений по заниженным ценам», – сообщает министерство сельского хозяйства Амурской области. При этом, как подчеркивают в минсельхозе, «продавец» после получения предоплаты вовсе не собирается исполнять обязательства по поставке.

Амурских сельхозпроизводителей просят обращать внимание на то, что в погоне за низкой ценой не стоит идти на сомнительные сделки. Надежнее работать с проверенными поставщиками.

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#закон #происшествия #сельское хозяйство


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Комментарии
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  • Gelo

    Gelo
    40 минут назад

    До тех пор пока политика Государства будет мошеннической,то и мелкие мошенники не переведутся... Любой налог,любой закон нацеленный на карман трудящихся и пенсионеров - это мошенничество!

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