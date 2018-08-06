Амурчанка через суд добилась от банка возврата денег по договору страхования

Амурскому банку пришлось оплатить штраф в рамках возбужденного исполнительного производства. Причина тому – неисполнение требований потребителя. Кроме этого, банк оплатил клиенту компенсацию морального вреда, вернул сумму полученной им страховой премии – платы внесенной амурчанкой по договору страхования.

Как сообщают судебные приставы, между амурчанкой и банковским учреждением был заключен договор кредитования. Одновременно женщина оформила заявление на включение в программу страхования жизни и трудоспособности заемщиков.

Сумма полученного кредита была выплачена досрочно, в связи с этим она обратилась в банк, с заявлением о досрочном прекращением договора страхования жизни и трудоспособности заемщиков.

Однако банк, получив это заявление, не направил его в страховую компанию для расторжения. Амурчанка обратилась в суд. Рассмотрев материалы гражданского дела, суд исковые требования женщины удовлетворил.

Исполнительный документ о взыскании с кредитного учреждения страховой премии, неустойки, штрафа за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке и судебных расходов поступил в отдел судебных приставов УФССП по Амурской области. На его основании возбуждено соответствующее исполнительное производство.

В рамках исполнительных действий, судебные приставы, разъяснили должнику – организации меры административной ответственности за нарушение законодательства об исполнительном производстве и уголовной за неисполнение решения суда. Получив данную информацию, должник в течение нескольких дней оплатил сумму долга в полном объеме. Исполнительное производство окончено.

В общей сложности в рамках исполнительного производства взыскателю возвращено порядка 70 тысяч рублей.

Всего за 1 полугодие 2018 судебными приставами Амурской области с юридических лиц, в числе которых кредитные учреждения, организации ЖКХ и другие, в пользу граждан взыскано порядка 60 миллионов рублей по различным категориям исполнительных документов, сообщает пресс-служба УФССП по Амурской области.