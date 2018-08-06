В Благовещенске скорая медпомощь переходит на новый уровень

В Благовещенске на станции скорой помощи внедряют новую информационную систему. Она позволяет рассказать врачу о пациенте всего за несколько минут.

Специальное программное обеспечение «Исток-СМ» разработано в России. Это программа взаимодействия оперативных служб города и области.

«Одним из результатов этой работы станет интеграция системы скорой медицинской помощи с Единой информационной системой здравоохранения области, а со временем и получение необходимых медицинских данных больного. Врач или фельдшер, отправляясь на вызов, с помощью планшета получает доступ к электронной медицинской карте. Изучает анамнез болезни и жизни пациента, на какие препараты у него может быть аллергия, какие оперативные вмешательства ему были проведены, когда и по какому поводу обращался в поликлинику и прочие подробности, которые помогут бригаде оказать скорую медицинскую помощь максимально быстро, корректно и грамотно», – поясняет главный специалист по скорой медицинской помощи Амурской области, главный врач станции скорой медицинской помощи Благовещенска Игорь Никишов.

По сути, вызовы через службу «112» поступали и ранее – в голосовом режиме, по звонку. Диспетчер либо самостоятельно регистрировал вызов и переправлял на станцию скорой помощи, либо переключал абонента на работника станции. Такие вызовы сложно проанализировать, понять, откуда он поступил: в лучшем случае он фиксировался, и его можно было прослушать в аудио-режиме.

«Уже 10 лет мы эксплуатируем систему управления "МИСС-03 Благовещенск". Это версия медицинской информационной статистической системы, адаптированной специально для нашего областного центра – с адресной базой, всеми бригадами скорой помощи, километражом и контрольным временем доезда», – рассказывает главный врач.

Однако сейчас к приему и обработке вызовов предъявляются новые требования. И начиная с 2017 года, сначала в режиме тестовой эксплуатации, затем в опытной, в Благовещенске заработала система «Исток-СМ». Это не просто программное обеспечение, а целый программно-аппаратный комплекс. Например, на станции СМП оборудованы два рабочих места – в рамках федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013–2017 годы».

«Ежедневно через эту систему принимается от 20 до 60 вызовов – около 20 % от общего количества принимаемых вызовов в сутки. Вопрос диспетчеризации транспорта должен быть решен во всех районах области, чтобы затем объединить и транспорт в единую сеть службы скорой медицинской помощи и соответственно – создать единую диспетчерскую службу», – говорит Игорь Никишов.

Для работы системы «Исток-СМ» сейчас прокладывают мощные каналы связи, оборудуют рабочие места во всех учреждениях, оказывающих скорую медицинскую помощь. К концу года вся техническая база будет готова и с начала 2019-го система должна заработать на всей территории Амурской области.