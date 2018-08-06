Амурский предприниматель написал фэнтези-роман «Князь Благовещенский»

Благовещенский предприниматель и бывший журналист Виталий Останин написал фэнтези-роман «Князь Благовещенский». Книгу в серии «Боевая фантастика» публикует издательство «Альфа-книга». Тираж – 3 500 экземпляров.

Действие романа «Князь Благовещенский» разворачивается, как в реальной столице Амурской области, так и в параллельном мире, где тоже существует Благовещенск, только правит там князь. А еще, как следует из аннотации, в этом мире имеется магия.

Виталий Останин отрицает, что у главного героя романа имеется реальный прототип. «Это очень условно. Берется человек, берется какая-то определенная его сторона личности и раскачивается до гротеска. Скорее, это собирательный образ», – пояснил автор книги.

«Князь Благовещенский» – это уже четвертая книга, которую написал Виталий Останин. Первоначально он публиковал свои произведения в Интернете, на самиздатовских сайтах. Выбор жанра пришел из самых юных лет.

«Всегда любил читать фэнтези, всегда хотел его писать, – рассказал автор «Князя». – Пробовал, наверное, лет с 13–14. Потом всё это дело забросил в угоду кормления семьи и всего остального. А когда развязался с журналистикой, заметил, что уровень языка восстановился, потому что работой в СМИ он был совершенно убит. И попробовал снова писать. Вроде бы получилось, самому понравилось. И начал писать дальше».

По словам Виталия, с публикацией романа ему в большой степени повезло, случилось стечение обстоятельств. Сам он не атаковал издательства, писал, публиковал работы в Сети, получал какой-то читательский отклик. «А потом пришло письмо от одного издательства, мол, мы заинтересованы, готовы сотрудничать. При этом, книга эта еще не была готова, – рассказал благовещенский писатель. – А у меня жена юрист, мы договор прочитали, и получалось, что ты отдаешь всё и ничего не получаешь. Решил я тогда посмотреть, как ситуация обстоит с другими издательствами. Посмотрел – и получил предложение от "Альфа-книги". И это уже были совсем другие условия: я подумал и согласился».

«Князь Благовещенский» должен поступить в продажу в первой декаде сентября. Однако, Виталий точно не знает, будет ли продаваться роман в магазинах Благовещенска и по какой цене.