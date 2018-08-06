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сегодня, 17:12 0

Бабушка трёх сестёр, которые убили отца, рассказала о cемье

Бабушка трёх сестёр, которые убили отца, рассказала о cемье
Фото: cosmo.ru

27 июля 19-летняя Кристина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария Хачатурян убили своего отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна. Полиции девушки рассказали, что отец издевался над ними, избивал и домогался, поэтому они задумали убийство и набросились на него с ножами, пока он спал.

Бабушка обвиняемых девушек Лариса Тодика рассказала о том, каким на самом деле был их отец: «Я это говорю не для того, чтобы защитить своих девочек, а потому что это так. Он мразь. И он никогда не был нормальным. Почему, раз все они были плохими, он не выгнал всех? Потому что хотел издеваться над девочками! Он маньяк, маньяк с пелёнок».

Лариса уверена, что мужчина был тираном с самого начала отношений с ее дочерью Аурелией, матерью девушек: «Я говорила дочке, что он ей не нужен, взгляд у него такой нехороший. Но это я виновата во всём. Как-то я вошла в ванную и увидела, что Аурелия сильно округлилась. Потом спустя какое-то время она мне рассказывала, что он её бил».

Фото: msk.kp.ru

Лариса, как и другие родственники, не могла общаться с внучками из-за угроз отца: «Он угрожал им мамой. Говорил, что убьёт её. И они говорили, что ей лучше уйти. Видите, получается, она боялась за их судьбу, а они – за её. Они всё видели, как он над ней издевался», сообщает «Комсомольская правда».

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