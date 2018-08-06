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сегодня, 17:20 11

Остановка в микрорайоне Благовещенска прославилась на весь мир благодаря жителю Канады

Остановка в микрорайоне Благовещенска прославилась на весь мир благодаря жителю Канады
Фото: 2x2.su

Автобусная остановка «Молокозавод» в Благовещенске стала известна во всем мире благодаря жителю Канады Кристоферу Эрвигу. Фото сооружения появилось в одной из книг этого канадского фотографа и путешественника. Причем в Благовещенск он приехал именно ради этого бетонного сооружения.

Кристофер Эрвиг автор двух томов книги «Советские автобусные остановки», хотя фото были сделаны уже после распада Советского Союза, во время путешествия Эрвига по республикам бывшего СССР.

Автобусная остановка в форме буквы «А» на Игнатьевском шоссе в Благовещенске появилось во втором томе книги Эрвига. Сооружение, построенное в начале 80-х годов по проекту «Амургражданпроекта» из деталей, отлитых на заводе железобетонных изделий, канадец увидел в Интернете. И ради него приехал в Благовещенск летом 2016 года, сообщает портал 2Х2.su.

«Мы проехали от Краснодара до Владивостока, и последние несколько тысяч километров нам попадалось не так много интересных остановок, как на западе России. Но эту остановку я увидел в интернете и очень захотел найти ее сам. Это была старая фотография, на ней еще можно было прочитать название завода. Это помогло мне понять, что она стоит в вашем городе», – рассказал Кристофер Эрвиг.

Он также признался, что остановка в Благовещенске входит в число его самых любимых.

«Я большой фанат бетонных строений, и эта остановка – отличный пример того, что из бетона можно сделать что-то замечательное. А еще мне нравится то, что она выполнена в форме буквы «А» - от слова «Автобус», – высказался фотограф.

В настоящее время энтузиаст работает над документальным фильмом, в котором рассказывает о своей «охоте» за остановками. Не исключено, что упомянет в фильме и благовещенское сооружение.

Фото: 2Х2.su

Просмотров всего: 2501

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Неферти.

    Неферти.
    4 часа назад

    Вот и прославились. А говорим,что у нас нечего смотреть. Остановка, забор,ещё,что-нибудь найдём. И поедут туристы!

  • oenesterov

    oenesterov
    4 часа назад

    однако!

  • ay

    ay
    4 часа назад

    А я-то уж было решил, что девица (чьи персональные данные разгласило АИ) ославила остановку. Другую.

  • full

    full
    3 часа назад

    А еще мне нравится то, что она выполнена в форме буквы «А» - от слова «Автобус», – высказался фотограф. - А он не думал, что А может оказаться от слова Астановка?

  • nerro

    nerro
    3 часа назад

    Читал ли эту книгу весь мир?

  • nerro

    nerro
    3 часа назад

    full

    А еще мне нравится то, что она выполнена в форме буквы «А» - от слова «Автобус», – высказался фотограф. - А он не думал, что А может оказаться от слова Астановка?



    А - Амургражданпроект )

  • домовенок

    домовенок
    3 часа назад

    Действительно интересно

  • варварав

    варварав
    1 час назад

    По новотройке еще пара интересных остановок совдеповских

  • ~°Nemezida∆~

    ~°Nemezida∆~
    1 час назад

    fullА еще мне нравится то, что она выполнена в форме буквы «А» - от слова «Автобус», – высказался фотограф. - А он не думал, что А может оказаться от слова Астановка?


    "А" от слова Астановка?!! Вы серьезно?

  • full

    full
    1 час назад

    ~°Nemezida∆~

    full

    А еще мне нравится то, что она выполнена в форме буквы «А» - от слова «Автобус», – высказался фотограф. - А он не думал, что А может оказаться от слова Астановка?



    "А" от слова Астановка?!! Вы серьезно?


    Ну. А вдруг москвич проектировал?

  • Елена2

    Елена2
    57 минут назад

    ~°Nemezida∆~

    full

    А еще мне нравится то, что она выполнена в форме буквы «А» - от слова «Автобус», – высказался фотограф. - А он не думал, что А может оказаться от слова Астановка?



    "А" от слова Астановка?!! Вы серьезно?


    Конечно серьезно ! Какие тут могут быть шуточки

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