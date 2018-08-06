Остановка в микрорайоне Благовещенска прославилась на весь мир благодаря жителю Канады

Фото: 2x2.su

Автобусная остановка «Молокозавод» в Благовещенске стала известна во всем мире благодаря жителю Канады Кристоферу Эрвигу. Фото сооружения появилось в одной из книг этого канадского фотографа и путешественника. Причем в Благовещенск он приехал именно ради этого бетонного сооружения.

Кристофер Эрвиг автор двух томов книги «Советские автобусные остановки», хотя фото были сделаны уже после распада Советского Союза, во время путешествия Эрвига по республикам бывшего СССР.

Автобусная остановка в форме буквы «А» на Игнатьевском шоссе в Благовещенске появилось во втором томе книги Эрвига. Сооружение, построенное в начале 80-х годов по проекту «Амургражданпроекта» из деталей, отлитых на заводе железобетонных изделий, канадец увидел в Интернете. И ради него приехал в Благовещенск летом 2016 года, сообщает портал 2Х2.su.

«Мы проехали от Краснодара до Владивостока, и последние несколько тысяч километров нам попадалось не так много интересных остановок, как на западе России. Но эту остановку я увидел в интернете и очень захотел найти ее сам. Это была старая фотография, на ней еще можно было прочитать название завода. Это помогло мне понять, что она стоит в вашем городе», – рассказал Кристофер Эрвиг.

Он также признался, что остановка в Благовещенске входит в число его самых любимых.

«Я большой фанат бетонных строений, и эта остановка – отличный пример того, что из бетона можно сделать что-то замечательное. А еще мне нравится то, что она выполнена в форме буквы «А» - от слова «Автобус», – высказался фотограф.

В настоящее время энтузиаст работает над документальным фильмом, в котором рассказывает о своей «охоте» за остановками. Не исключено, что упомянет в фильме и благовещенское сооружение.

Фото: 2Х2.su