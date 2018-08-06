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сегодня, 16:49 0

Приамурье ждет дождливый вторник: прогноз погоды на 7 августа

Приамурье ждет дождливый вторник: прогноз погоды на 7 августа
Фото: Dogtricks

В Амурской области 7 августа ожидается увеличение облачности, в большинстве районов пройдут дожди и грозы, местами по северу дожди будут сильными. Ветер – восточный юго-восточный до умеренного.

Температура ночью по северу составит плюс 10…15 , местами будет около плюс 5, по югу – плюс 12…17. Днем термометры покажут 22…27 градусов выше нуля, на севере в дожде – около плюс 20.

В Благовещенске ночью будет малооблачно, без осадков, днем – переменно, возможен небольшой дождь. Ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура ночью составит 15…17 градусов выше нуля, днем – плюс 25…27, сообщает Амурский гидрометцентр.

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