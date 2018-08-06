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сегодня, 16:29 0

Самого богатого в мире человека пристыдили

Самого богатого в мире человека пристыдили
Фото: WordYou.ru

Автор издания The Outline саркастично отозвалась в Twitter о публикации New York Times, где самого богатого человека планеты Джеффа Безоса назвали иконой стиля. Издание The Outline опубликовало фотографии, где назвать Джеффа стильной личностью тяжело.

Издание поддержали коллеги из Mashable, вспомнившие самые безвкусные и безликие образы, в которых Безос появлялся на публике или на фото в социальных сетях. В частности, автор Mashable напомнил, как однажды Безос предстал перед аудиторией в серых охотничьих шортах и в трекинговой обуви. «Прикройте эти замечательные ботинки», – посоветовал журналист.

Кроме того, он припомнил Безосу фотографию в «сомнительной» одежде, например, во флисовой кофте, сообщает «Лента.ру».

Фото: instagram.com

Автор приходит к выводу, что Безос очень далек от статуса «икона стиля». На этот счет, по его словам, сомневаются даже сами работники New York Times.

Фото: instagram.com

Безос — глава компании Amazon. По версии Forbes, он является богатейшим человеком в истории, в 2018 году он возглавил рейтинг миллиардеров с капиталом в размере 139,6 миллиарда долларов.

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#жизнь #шоу-бизнес


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