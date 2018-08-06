Полиция разыскивает женщину из поселка аэропорта Благовещенска

Управление уголовного розыска УМВД России по Амурской области разыскивает Долгую Инну Валерьевну 1975 года рождения. 12 июля текущего года она ушла из дома в поселке благовещенского аэропорта. До настоящего времени неизвестно, где она находится.

Приметы: на вид 43 года, рост 168 сантиметров, полного телосложения, волосы волнистые, окрашенные в светло-красный тон. В день пропажи была одета в темные брюки, черный жилет с капюшоном серого цвета, черные кожаные туфли.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемой, сотрудники полиции просят сообщить по телефонам в Благовещенске: (4162) 59-41-07, 59-41-05.