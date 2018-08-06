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сегодня, 16:35 0

Полиция разыскивает женщину из поселка аэропорта Благовещенска

Полиция разыскивает женщину из поселка аэропорта Благовещенска

Управление уголовного розыска УМВД России по Амурской области разыскивает Долгую Инну Валерьевну 1975 года рождения. 12 июля текущего года она ушла из дома в поселке благовещенского аэропорта. До настоящего времени неизвестно, где она находится.

Приметы: на вид 43 года, рост 168 сантиметров, полного телосложения, волосы волнистые, окрашенные в светло-красный тон. В день пропажи была одета в темные брюки, черный жилет с капюшоном серого цвета, черные кожаные туфли.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемой, сотрудники полиции просят сообщить по телефонам в Благовещенске: (4162) 59-41-07, 59-41-05.

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