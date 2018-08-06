В Амурской области у дороги нашли документы службы судебных приставов (видео)

Читательница Амур.инфо прислала в редакцию информагентства видеозапись, сделанную в Серышевском районе. Амурчанка запечатлела документы службы судебных приставов, разбросанные вдоль дороги.

«Серышевский район, остановка Фроловка. Разбросаны документы – исполнительные листы, конверты, содержащие персональные данные граждан», – рассказала автор видео.

Редакция ИА «Амур.инфо» направила запрос в управление Федеральной службы судебных приставов по Амурской области. Ведомство должно предоставить официальный комментарий по факту, на который обратила внимание автор видео.