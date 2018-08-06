После наводнения в Приамурье продолжают контролировать санитарно-эпидемиологическую обстановку

Фото: архив Амур.инфо

В Амурской области продолжаются санитарные и противоэпидемические мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с дождевым паводком. Об этом информирует федеральный Роспотребнадзор. Помимо Приамурья контролировать санитарно-эпидемиологическую обстановку продолжают также в Забайкальском и Хабаровском краях, Республике Тыва.

В регионах выездные бригады Роспотребнадзора продолжают проведение контроля качества воды централизованных и нецентрализованных источников питьевого водоснабжения, а также открытых водоемов, используемых в рекреационных целях. На всех ранее подтопленных территориях, в том числе в Амурской области, осуществляется контроль проведения обеззараживания питьевой воды.

Население оповещают о необходимости отстаивать и кипятить воду перед использованием. Контролируется обеспечение населения бутилированной, а также доставляемой водовозами питьевой водой. По состоянию на 5 августа, по данным федерального Роспотребнадзора, в Приамурье нет ни одного пункта временного размещения, задействованного в обеспечении людей.

Продолжается мониторинг за инфекционной заболеваемостью в зонах риска. Уровни инфекционной заболеваемости на всех территориях, ранее подвергшихся подтоплению, не превышают показателей заболеваемости июня-июля 2017 года, что также обеспечивается продолжающейся иммунизацией населения.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация на контролируемых территориях остается стабильной и находится на контроле Роспотребнадзора и его территориальных органов, сообщает ведомство.

В населенных пунктах зон подтопления в постоянном режиме мониторируется ситуация по сходу воды на объектах, подлежащих санитарной очистке и дезинфекции. Для проведения дезинфекции на освободившихся от паводковой вод территориях работает более 20 бригад Роспотребнадзора.