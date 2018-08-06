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сегодня, 16:08 0

В амурском поселке Прогресс благоустраивают дворы

В амурском поселке Прогресс благоустраивают дворы
Фото: orel.glavny.tv

До конца текущего года в Прогрессе благоустроят пять дворов. Строительные работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Во дворе одного из домов на улице Матросова завезли щебень под основание тротуара. В других дворах провели подготовку – вынули грунт, подготовили основание под асфальтобетонный проезд. В двух других дворах уже смонтировали бортовой и тротуарный камень. А возле двух других домов работы по благоустройству близятся к завершению.

В Амурской области во время реализации национального проекта «ЖКХ и городская среда» были определены места, подлежащие благоустройству. Это дворы в Благовещенске, Белогорске, Свободном, Райчихинске, Тынде, Прогрессе, Магдагачи и в Ивановском сельсовете. Список дворовых территорий и общественных мест опубликован на Амур.инфо.

По плану, выполнение всех работ по благоустройству 45 дворовых и восьми общественных территорий должно завершиться до ноября этого года.

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#жизнь #ЖКХ #строительство


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