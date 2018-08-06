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6августа
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сегодня, 15:59 8

Амурстат: у амурчан выросла средняя заработная плата и составила более 40 тысяч рублей

Амурстат: у амурчан выросла средняя заработная плата и составила более 40 тысяч рублей
Фото: careerist.ru

В Амурстате опубликовали данные о среднемесячной заработной плате жителей Приамурья в июне текущего года. По данным ведомства, среднемесячная начисленная заработная плата на предприятиях в январе-июне 2018 года насчитывала 40330,3 рубля, и по сравнению с январем-июнем 2017 года возросла на 12,2 %. А с учетом индекса потребительских цен рост реальной зарплаты составил 10 %.

В Амурстате подчеркивают, что речь идет о росте именно начисленной зарплаты. На руки амурчане могут получать меньше, с вычетом того же подоходного налога в 13 %, либо с вычетом, к примеру, алиментов, если таковые имеются.

Уровень оплаты труда работников предприятий и организаций Амурской области по видам экономической деятельности по-прежнему различается. Самый высокий уровень начисленной заработной платы сложился в организациях, осуществляющих свою деятельность в сфере транспортировки и хранения – 55 833,4 рубля. Больше всего в этой сфере железнодорожников.

На втором месте по уровню начисленной зарплаты сотрудники отрасли обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха – 54 815,6 рубля.

У работников профессиональной, научной и технической деятельности средняя зарплата составляет 48 469,8 рубля; добычи полезных ископаемых – 46 663,8 рубля.

Ниже среднеобластного значения сложилась заработная плата у работников, занятых в организациях по операциям с недвижимым имуществом – 19 175,6 рубля; в гостиницах и предприятиях общественного питания – 21 143,5 рубля; торговли оптовой и розничной; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – 21 318,1 рубля.

Вместе с тем, в Амурстате подсчитали и подушевой среднемесячный доход жителей Приамурья. Здесь учитывается не только заработная плата, но и пенсии, стипендии, все банковские вклады и социальные пособия, учитывая «детские» и пособия по безработице.

В первом полугодии средний денежный доходы на душу населения в Приамурье составили в первом полугодии 2018 года 29 742,9 рублей. Это на 1,4 % больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. В среднем по России прирост был выше и составил 5,4 %.

При этом рост денежных доходов несколько отставал от роста потребительских цен, что способствовало снижению реальных денежных доходов населения Амурской области, сообщают в Амурстате. Реальные располагаемые денежные доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен в январе-июне 2018 года по сравнению с январем-июнем 2017 года снизились на 3,9 %. Тогда как в январе-июне 2017 года – на 3 %. Это без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам, произведенной по федеральному закону. По России реально располагаемые денежные доходы увеличились на 2,6 %, информирует Амурстат.

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#жизнь #финансы #экономика


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    31 минута назад

    сборник анекдотов

  • ay

    ay
    18 минут назад

    Свистуны-затейники.

  • Леонидова

    Леонидова
    14 минут назад

    а мы и не знали....

  • Oldlord

    Oldlord
    11 минут назад

    Афигеть! Дайте две! )))

  • Геральт

    Геральт
    8 минут назад

    где они цифры берут то?

  • Tуман

    Tуман
    8 минут назад

    636 долларов. И это до вычета НДФЛ. На руки 553 доллара.

    Позорище.

  • Oldlord

    Oldlord
    5 минут назад

    Tуман

    636 долларов. И это до вычета НДФЛ. На руки 553 доллара.

    Позорище.



    У многих и до 400 не дотягивает.



  • Tina22

    Tina22
    25 секунд назад

    А че не миллион? Да Ильиф и Петров рано ушли из жизни- им писать еще и писать.

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