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В Приамурье принимают заявления на сдачу ЕГЭ в сентябре

В Приамурье принимают заявления на сдачу ЕГЭ в сентябре
Фото: www.1rre.ru

В понедельник, 6 августа, стартовал прием заявлений на участие в ЕГЭ в сентябрьские сроки. Выпускники прошлых лет могут подать заявку в отделах и управлениях образования. Те, кто окончил учебу в 2018 году – в своих школах. Документы принимают до 20 августа включительно.

«В Амурской области в сентябре будет работать один пункт проведения экзамена, он расположится в гимназии № 25 города Благовещенска. Ожидается, что свои знания захотят проверить около 50 человек», – сообщили в отделе общего образования амурского Минобрнауки.

Согласно единому расписанию ЕГЭ, экзамены в сентябрьские сроки будут проведены по двум обязательным для выпускников предметам – математике базового уровня и русскому языку: 4 сентября – русский язык, 7 сентября – математика базового уровня, 15 сентября – русский язык и математика базового уровня.

Принять участие в ЕГЭ в сентябре имеют право обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам.

Выпускники прошлых лет и выпускники, получившие аттестат о среднем общем образовании в 2018 году, желающие улучшить полученные ранее удовлетворительные результаты, к участию в ЕГЭ в сентябрьские сроки не допускаются.

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#образование #школа


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