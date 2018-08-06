На борту самолёта произошла драка с членами экипажа

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На борту самолёта, который направлялся из Москвы в Израиль, произошло ЧП. Одному из пассажиров Боинга показалось, что у него украли телефон из ручной клади.

Мужчина, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, набросился с кулаками на бортпроводников, посчитав их виновными в пропаже телефона. Он требовал объяснить ситуацию и возврата имущества. Пассажир не стеснялся в выражениях и предложил «забить стрелку в Солнцеве».

Правоохранительные органы уже начали проверку всех обстоятельств происшествия. Телефон был найден.