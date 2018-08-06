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сегодня, 16:31 4

На соревнованиях «Суворовский натиск» команда России заняла второе место

На соревнованиях «Суворовский натиск» команда России заняла второе место
Фото: function.mil.ru

По результатам финального этапа международных состязаний «Суворовский натиск» российская команда заняла второе место. В состязаниях, которые прошли в Китае на полигоне Сухопутных войск, российская команда на БМП-2 финишировала первой в эстафете.

Первое место заняла команда из Китая.

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, финальный этап соревнований «Эстафета» прошел на предельных скоростях. Конкурсанты из четырех стран продемонстрировали мастерство экстремального вождения боевых машин на замкнутой четырехкилометровой трассе.

Трасса гонки предусматривала 12 препятствий: участок маневрирования, брод, проход в минно-взрывном заграждении, курган, огненная полоса, противотанковый ров, колейный мост, гребенка, косогор и эскарп. Все препятствия конкурсанты преодолевали на боевых машинах пехоты. Кроме того, в ходе заезда конкурсантам необходимо было поразить мишени, имитирующие БМП, вертолет и противотанковый гранатомет.

Армейские международные игры в этом году проходят на 24 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Китая и Ирана в 14 дней непрерывных состязаний.

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#военные #конкурсы


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Комментарии
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  • Владимир 5

    Владимир 5
    4 часа назад

    фактически первой пришла РФ

  • Adolf

    Adolf
    3 часа назад

    в войне не бывает второго места

  • Владимир 5

    Владимир 5
    2 часа назад

    Adolf

    в войне не бывает второго места



    ну да и замен машин то же не бывает что было со стороны принимающей стороны (КНР). ...

  • Владимир 5

    Владимир 5
    2 минуты назад

    при Грызлове все таки креативненько стало и бункер открыли туристам и элиту разных стран сюда присылают на учение и конкурсы международные ...

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