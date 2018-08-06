На соревнованиях «Суворовский натиск» команда России заняла второе место

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По результатам финального этапа международных состязаний «Суворовский натиск» российская команда заняла второе место. В состязаниях, которые прошли в Китае на полигоне Сухопутных войск, российская команда на БМП-2 финишировала первой в эстафете.

Первое место заняла команда из Китая.

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, финальный этап соревнований «Эстафета» прошел на предельных скоростях. Конкурсанты из четырех стран продемонстрировали мастерство экстремального вождения боевых машин на замкнутой четырехкилометровой трассе.

Трасса гонки предусматривала 12 препятствий: участок маневрирования, брод, проход в минно-взрывном заграждении, курган, огненная полоса, противотанковый ров, колейный мост, гребенка, косогор и эскарп. Все препятствия конкурсанты преодолевали на боевых машинах пехоты. Кроме того, в ходе заезда конкурсантам необходимо было поразить мишени, имитирующие БМП, вертолет и противотанковый гранатомет.

Армейские международные игры в этом году проходят на 24 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Китая и Ирана в 14 дней непрерывных состязаний.