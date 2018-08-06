На соревнованиях АрМИ–2018 курсант ДВОКУ одним выстрелом поразил две мишени

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«Это везение, счастливая случайность. Наверное, не бывает таких снайперов, способных одним выстрелом целенаправленно поразить две мишени, которые установлены рядом, а не одна за одной. Это первый случай за историю игр. Такой случай не был предусмотрен в программе. Судейская коллегия не засчитала этот выстрел. Ему пришлось перестрелять, в итоге курсант поразил обе мишени – но уже на каждую мишень по одному выстрелу», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» офицер пресс-службы Восточного военного округа Матвей Невешкин.

После такого необычного случая правила проведения международных игр «Снайперский рубеж» пришлось дополнить: в них добавили прецедент, созданный Мурадом Сулеймановым.

В пресс-службе ВВО отмечают, что в ДВОКУ не готовят профессиональных снайперов целенаправленно, поэтому для общевойскового училища большим успехом является подготовка такого высокого уровня. Курсанты ДВОКУ в третий раз участвуют в АрМИ и достойно представляют Родину и свое училище.

Во второй этап конкурса прошли восемь команд – это сборная России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Узбекистана, Ирана, Монголии и Бангладеш. По жребию, после команды Российской Федерации выступят снайперы из Белоруссии. Как сообщает телеканал «Звезда», это единственная команда, которая смогла обойти российскую сборную в первом этапе. Второй этап конкурса «Снайперский рубеж» – это состязание снайперских пар. От каждой команды будут участвовать по две пары. По итогам этого этапа четыре команды пройдут в финал.