На соревнованиях АрМИ–2018 курсант ДВОКУ одним выстрелом поразил две мишени
В Белоруссии проходит второй этап Армейских международных игр «Снайперский рубеж». В состав сборной Вооруженных Сил Российской Федерации входят три курсанта Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Во время выступления одному из них удалось поразить одним выстрелом две мишени.
«Это везение, счастливая случайность. Наверное, не бывает таких снайперов, способных одним выстрелом целенаправленно поразить две мишени, которые установлены рядом, а не одна за одной. Это первый случай за историю игр. Такой случай не был предусмотрен в программе. Судейская коллегия не засчитала этот выстрел. Ему пришлось перестрелять, в итоге курсант поразил обе мишени – но уже на каждую мишень по одному выстрелу», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» офицер пресс-службы Восточного военного округа Матвей Невешкин.
После такого необычного случая правила проведения международных игр «Снайперский рубеж» пришлось дополнить: в них добавили прецедент, созданный Мурадом Сулеймановым.
В пресс-службе ВВО отмечают, что в ДВОКУ не готовят профессиональных снайперов целенаправленно, поэтому для общевойскового училища большим успехом является подготовка такого высокого уровня. Курсанты ДВОКУ в третий раз участвуют в АрМИ и достойно представляют Родину и свое училище.
Во второй этап конкурса прошли восемь команд – это сборная России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Узбекистана, Ирана, Монголии и Бангладеш. По жребию, после команды Российской Федерации выступят снайперы из Белоруссии. Как сообщает телеканал «Звезда», это единственная команда, которая смогла обойти российскую сборную в первом этапе. Второй этап конкурса «Снайперский рубеж» – это состязание снайперских пар. От каждой команды будут участвовать по две пары. По итогам этого этапа четыре команды пройдут в финал.
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