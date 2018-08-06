В Амурском центре ГЗ и ПБ помогают коллеге-ветерану восстановить дом и хозяйство после наводнения

Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ, Василий Коноплев второй слева

Работники Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности помогают ветерану пожарной охраны, чье имущество сильно пострадало во время недавнего паводка. Василий Коноплев живет в селе Новокиевский Увал Мазановского района, где стихия разгулялась сильнее всего.

19 июля 2018 года в результате выпадения обильных осадков и подъема воды в реке Кишка в Мазановском районе оказались подтоплены жилые дома в селах Новокиевский Увал, Новокиевка и Пионерский. Больше всего пострадал дом ветерана пожарной охраны Василия Коноплева, проживающего по улице Заготовительная, 8, сообщают в Амурском центре ГЗ и ПБ.

Как вспоминает амурчанин, вода стала прибывать очень быстро и неслась бурным потоком: на улице поднялась по самую кромку забора, а внутри жилого помещения заливала мягкую мебель. Дом мужчины после наводнения наклонился и стал мало пригоден для жилья. Также во время подтопления у сельчанина погибла собака, которую не успели снять с цепи, и 35 пчелиных семей. Сами ульи унесло на окраину села.

Комиссия по определению ущерба, которая работала в подтопленном доме Василия Евгеньевича, выявила, что из его имущества пострадали мебель, стиральная машинка, холодильник. Всего водная стихия нанесла ущерба на сумму более 135 тысяч рублей.

Василий Коноплев проработал в пожарной части № 64 Новокиевского Увала 30 лет. Занимал должности от пожарного до начальника караула. Ушел на пенсию в августе 2016 года. Имеет почетные грамоты и благодарности от руководства учреждения и области. На прошедшей неделе работники Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности приняли решение помочь ветерану восстановить дом и хозяйство. Спасатели, находясь в командировке в подтопленном районе, помогли восстановить забор возле дома и убрать мусор, который принесла вода. В настоящее время работники организации, огнеборцы всех пожарных частей Амурской области и спасатели областного поисково-спасательного отряда собирают денежные средства, которые будут переведены на карту Василия Евгеньевича.