В Амурской области откроется летняя хоровая школа
10 августа на базе лагеря «Колосок» стартует областная оздоровительная профильная смена «Летняя хоровая школа» для обучающихся детских школ искусств Амурской области. Это совместный проект Амурского колледжа искусств и культуры и Центральной детской школы искусств. Как отмечают организаторы, это возможность активизации музыкальной деятельности, творческого потенциала обучающихся и коллективов учреждений дополнительного образования области.
«Под руководством Татьяны Леонтьевны Бедёриной, руководителя Амурского филиала Всероссийского хорового общества, художественного руководителя хора «Детство» в условиях оздоровительного лагеря планируется не только развивать детскую и юношескую певческую культуру, пропагандировать хоровое движение в Амурской области, но и способствовать оздоровлению детей и подростков из числа учащихся детских школ искусств области», – рассказали в минкультуры Приамурья.
Программа смены предполагает музыкально-исполнительский процесс, продуктом которого станет формирование состава Сводного детского хора Амурской области, выступления Сводного детского хора на торжественных мероприятиях в рамках празднования 160-летия Амурской области.
Мероприятия смены подобраны таким образом, что позволяют чередовать отдых, познавательную деятельность и занятия творчеством.
Участниками оздоровительной профильной смены станут 80 учащихся в возрасте от 9 до 18 лет, прошедших конкурсный отбор, и 10 педагогов – представители хоровых коллективов «Солнышко», «Свирель», «Детство» (МБУ ДО «Центральная детская школа искусств»), «Кантабиле, «Улыбка» (МАУ ДО «Детская школа искусств» Свободного), «Вдохновение» (МАУ ДО «Детская школа искусств» городского округа Райчихинска).
Просмотров всего: 200