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Клещи продолжают атаковать амурчан. За минувшую неделю в Амурской области зарегистрировано 22 пострадавших от укусов клещей, в том числе семь детей. Также отмечается распространение кишечных инфекций. О состоянии эпидемиологической обстановки информирует управление Роспотребнадзора по Амурской области.

По данным ведомства, от клещевого вирусного энцефалита привиты 86 % от всех граждан, подлежащих вакцинации. Для экстренной профилактики клещевого вирусного энцефалита имеется 3 032 доз противоклещевого иммуноглобулина. Клещей, зараженных возбудителями инфекционных заболеваний, лабораторные исследования не выявили. Прививки получили 55 114 человек, из них 21 881 ребенок.

Что касается заболеваемости острыми респираторными инфекциями и внебольничными пневмониями, то этот показатель в Амурской области не превышает среднемноголетний показатель.

Показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями также не превышает контрольный уровень, однако продолжается распространение кишечных вирусов. В связи с чем амурчанам необходимо строго соблюдать основные меры профилактики острых кишечных инфекций летом, а также вирусных кишечных инфекций – чаще мыть руки, не пить сырую воду, не употреблять некачественные продукты, фрукты и овощи мыть перед употреблением.

Продолжается сезонная регистрация энтеровирусной инфекции, особенно среди детей. Управление Роспотребнадзора по Амурской области призывает амурчан соблюдать основны меры профилактики и не допускать детей в образовательные и летние оздоровительные учреждения с любыми признаками инфекционного заболевания.

«Учитывая, что в передаче энтеровирусной инфекции большую роль играет водный путь, управление Роспотребнадзора по Амурской области рекомендует населению не купаться в не предназначенных для этих целей местах, особенно со стоячей водой и в развлекательных аттракционах на воде и фонтанах. Для купания лучше использовать официально установленные зоны рекреаций, вода в которых соответствует установленным требованиям безопасности», – подчеркивают специалисты управления.