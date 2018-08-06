За семь месяцев через аэропорт Благовещенска прошло 224 тысячи пассажиров

Аэропорт Благовещенска за семь месяцев оказал услуги 224 096 пассажирам. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий пассажиропоток вырос на 1,5 %. Большая часть приходится на внутренние воздушные линии. На них было обслужено 184 723 пассажира.

На международных воздушных линиях пассажиропоток увеличился на 12,4 % и составил 39 373 пассажира. Рост перевозок на международных направлениях обусловлен спросом отдыха российских туристов в странах Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд, Китай).

Общее количество взлетов-посадок составило 1 546 взлетно-посадочных операций, что на 6,0 % выше аналогичного показателя прошлого года.

«Несмотря на отмену рейсов с 30 мая авиакомпании "Саратовские авиалинии", значительное снижение показателей деятельности аэропорта удалось избежать. В июле авиакомпания "Якутия" выполнила 4 рейса на Бэйдайхэ (Китай). С 29 июня по маршруту "Новосибирск – Благовещенск – Новосибирск" авиакомпания "Алроса" начала выполнение полетов. Активно ведется работа с авиаперевозчиками, наша задача сохранить и дополнить маршрутную сеть новыми направлениями», – рассказал Валерий Шлегель, директор ГУП АО «Аэропорт Благовещенск».

Объемы обработанных аэропортом грузов за семь месяцев 2018 года составили 1 521 тонну. Показатель суммарной максимальной взлетной массы воздушных судов, обслуженных в аэропорту за отчетный период, составил 91 069 тонн.

В настоящее время на московском направлении выполняются авиакомпаниями «Северный ветер» и «Уральские авиалинии».

Для снижения тарифной нагрузки на авиакомпании и обеспечения доступности авиационных перевозок предприятием на протяжении последних 8 лет не повышались аэропортовые сборы и тарифы на регулируемые услуги. Указанная тарифная политика предприятия является одним из главных факторов роста авиационных перевозок и развития маршрутной сети аэропорта, сообщает пресс-служба областного минтранса.