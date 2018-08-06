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За семь месяцев через аэропорт Благовещенска прошло 224 тысячи пассажиров

За семь месяцев через аэропорт Благовещенска прошло 224 тысячи пассажиров

Аэропорт Благовещенска за семь месяцев оказал услуги 224 096 пассажирам. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий пассажиропоток вырос на 1,5 %. Большая часть приходится на внутренние воздушные линии. На них было обслужено 184 723 пассажира.

На международных воздушных линиях пассажиропоток увеличился на 12,4 % и составил 39 373 пассажира. Рост перевозок на международных направлениях обусловлен спросом отдыха российских туристов в странах Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд, Китай).

Общее количество взлетов-посадок составило 1 546 взлетно-посадочных операций, что на 6,0 % выше аналогичного показателя прошлого года.

«Несмотря на отмену рейсов с 30 мая авиакомпании "Саратовские авиалинии", значительное снижение показателей деятельности аэропорта удалось избежать. В июле авиакомпания "Якутия" выполнила 4 рейса на Бэйдайхэ (Китай). С 29 июня по маршруту "Новосибирск – Благовещенск – Новосибирск" авиакомпания "Алроса" начала выполнение полетов. Активно ведется работа с авиаперевозчиками, наша задача сохранить и дополнить маршрутную сеть новыми направлениями», – рассказал Валерий Шлегель, директор ГУП АО «Аэропорт Благовещенск».

Объемы обработанных аэропортом грузов за семь месяцев 2018 года составили 1 521 тонну. Показатель суммарной максимальной взлетной массы воздушных судов, обслуженных в аэропорту за отчетный период, составил 91 069 тонн.

В настоящее время на московском направлении выполняются авиакомпаниями «Северный ветер» и «Уральские авиалинии».

Для снижения тарифной нагрузки на авиакомпании и обеспечения доступности авиационных перевозок предприятием на протяжении последних 8 лет не повышались аэропортовые сборы и тарифы на регулируемые услуги. Указанная тарифная политика предприятия является одним из главных факторов роста авиационных перевозок и развития маршрутной сети аэропорта, сообщает пресс-служба областного минтранса.

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#транспорт


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