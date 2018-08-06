Куда уходят традиции: обзор прессы

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Ознакомившись с содержанием свежих газет, ведущий «Авторадио–Благовещенск» Павел Савинкин составил для читателей Амур.инфо обзор прессы. В нем автор расскажет, как меняются традиции в угоду РПЦ, сколько стоит новая квартира режиссера Федора Бондарчука и с чего начал зарабатывать свое миллиардное состояние богатейший человек планеты.

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«Друзья привезли мне из Приморья два издания – "Тихоокеанское обозрение" и "Новую газету", где говорится о том, что прошедший День ВМФ прошел без традиционного появления Нептуна, что было сделано в угоду требованиям РПЦ. Несколько лет назад из свиты морского владыки изъяли чертей, а ныне военно-морские власти "сдали" и Нептуна. Печально», – отмечает обозреватель. Автор статьи Андрей Островский рассуждает, что будет дальше. А дальше – еще печальнее: возможное переименование бухт Владивостока. Впрочем, Нептун – это отправная точка статьи, журналист пишет о том, что вообще происходит с нашими патриотическими традициями и ставит ребром вопрос: «Если флот не в состоянии защитить свои традиции, сможет ли он защитить Родину?» «Лично мне приятно осознавать, что Островский – мой однокашник. Островские все хорошо пишут: что Андрей, что Николай», – замечает Павел Андреевич.

Напишут же такое

Морскую тему продолжает газета «Труд-7», рассказавшая, что в Швеции арестовали российского капитана грузового судна. Судно вошло в акваторию порта и оказалось в зоне наблюдения местных морских властей, которые заподозрили нечто неладное – транспорт вилял и грозился сесть на мель. Никакие способы привлечь внимание тех, кто находился в рубке, не возымели действия: судно все-таки засело. Каково было удивление инспекторов, прибывших на борт, когда они увидели нетрезвого капитана (он принял на грудь примерно бутылку 40-градусного напитка). Больше всего шведов поразило, как после бутылки водки можно еще и стоять на мостике… «И вот действительно, этим иностранцам никогда не понять нас, русских…» – подытоживает автор обзора.

Вам статья

«Что там дальше? Вряд ли вам будут интересны подробности того, что разводятся Петросян и Степаненко. Одно слово: "комики"», – усмехается Павел Андреевич. «Думаю, что не особо заинтересует вас и сообщение о том, что в Канаде какому-то лоху повезло: выиграл в лотерею 10 миллионов долларов. Правда, канадских, но и этого ему хватит, чтобы "обмыть" удачу», – считает обозреватель.

Куда более интересна, на его взгляд, информация о том, что в Москве ограбили мужчину:он нес свои деньги – более 3 миллионов рублей – в рюкзаке, никому не мешал, а тут подбежал грабитель, ударил носителя 3-х миллионов рублей в лицо, потом еще ударил, еще… Ну, а потом скрылся с рюкзаком. Правда, произошло все это не на Красной площади, так что свидетелей нападения и не нашли.

А все вышеперечисленные заметки Павел Савинкин читал в дайджесте «Убойная сила». «Кстати, знаете, почему я упомянул Красную площадь? Ну, сейчас расскажу», – предваряет обозреватель.

Очень интересно

Так вот, о Красной площади. «Давайте прочтем, что написала "Комсомольская правда" о режиссере Федоре Бондарчуке», – предлагает Павел Андреевич. А она написала, что Федор Бондарчук купил себе жилье с видом на Кремль. И выложил за новое гнездышко около 90 миллионов рублей. Он собирается переехать в апартаменты к Новому году со своей невестой Паулиной Андреевой. На данном этапе занимается ремонтом – обои, растворы, краска. «Не до кино, в общем…» – констатирует Павел Андреевич.

«Парня-то, про которого я говорил в предыдущей главке, ограбили в Чертаново, – напоминает обозреватель. – А вот нес бы он свой рюкзак, чтобы купить квартиру, как Федор Бондарчук, на Красной площади – кто бы его тронул, да?» «Хотя с другой стороны, где ж как не на Красой площади обретаются… Но я заговорился, пора и на другую статью обратить внимание», – возвращается к обзору его автор.

На посошок

А в другой статье этой же газеты – речь идет о «КП» – рассказывается о самом богатом человеке планеты. «Вот ведь попались же на язык финансы!» – восклицает обозреватель. «Не думайте, что это Билл Гейтс – это уже привычка считать его самым-самым. Стал притчей во языцех, как наш Абрамович. И наш ли он уже?» – рассуждает Павел Андреевич.

Так вот, самым богатым человеком планеты сейчас считается Джордж Безос – основатель крупнейшего в мире интернет-магазина Amazon. 150 миллиардов долларов активов – это не жалких 3 миллиона «деревянных» в чьем-то рюкзачишке в Чертанове! Пишут, что Безос никогда не отлынивал от работы, помогал деду ремонтировать трактор и полол его грядки. «И вот пропалываю я на своем огороде грядки, пропалываю, а миллиардов все нет и нет… Наверное, не в грядках дело. Вы согласны?» – завершает автор свой обзор свежей прессы.