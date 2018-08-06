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В медучреждении Приамурья врач попросила пациентку заплатить на ее личную банковскую карту

В медучреждении Приамурья врач попросила пациентку заплатить на ее личную банковскую карту
Фото: ruffnews.ru

В редакцию Амур.инфо обратилась возмущенная жительница Благовещенска, которая рассказала, что в муниципальной больнице Февральска с нее не просто потребовали деньги за медпомощь, но и попросили перевести их на личную карту врача. В итоге лечение у стоматолога обошлось ей в 6 тысяч рублей.

Как рассказала благовещенска, в Февральске она проживала какое-то время назад, а затем переехала в Благовещенск. В июле текущего года она гостила у сестры и обратилась за медпомощью в местную больницу. При себе у женщины был полис. Нескольких врачей и флюорографию она прошла бесплатно, а вот врач-стоматолог за лечение 4 зубов попросил 6 тысяч рублей.

«Я целенаправленно туда пошла. Когда я раньше там проживала, мне оказывали там помощь бесплатно, а так как в Благовещенске у нас очень большая очередь к зубному, я не могу туда попасть. В регистратуре нашли мою карточку, но врач там записи не делала. Она меня посадила в кресло, посмотрела и сказала, что требуется 4 пломбы, каждая полторы тысячи. Меня возмущает, что я пришла в бесплатную поликлинику, где раньше спрашивали, платную или бесплатную пломбу ставить. А в этот раз меня просто поставили перед фактом, что надо платить полторы тысячи. Я знаю, что действие полиса теперь от прописки не зависит», – рассказала женщина.

Пациентку возмутил и тот факт, что ей не выдали чек, подтверждающий оплату. Более того, врач попросила перевести ей деньги прямо на личную банковскую карту.

«Я заплатила, потому что была в шоке, почему в поликлинике не оказывают бесплатно услуги. Она при мне достала свою карточку, и я переводила ей деньги. Поэтому меня и возмутило. Может быть, если бы я заплатила в больницу, вопросов было бы меньше, а я заплатила врачу на карту», – пожаловалась горожанка.

Руководитель медицинского учреждения была в командировке, но по телефону она обещала разобраться в ситуации сразу после своего возвращения. В самой больнице рассказали, что с подобными ситуациями уже сталкивались. Кроме того, посоветовали пациентам в подобных случаях уточнять в кассе больницы, действительно ли нужно платить за оказанную услугу.

В страховой компании «СОГАЗ-Мед» сообщили, что пациентке необходимо обратиться напрямую в их компанию, чтобы разобраться в случившемся.

«Нужно обратиться к нам, потому что, чтобы определить имелся ли факт нарушения прав пациента на получение медицинской помощи, необходимо провести так называемую медико-экономическую экспертизу», – ответили в компании.

Кроме того, там напомнили, что на бесплатную медпомощь по полису ОМС пациенты могут рассчитывать независимо от прописки – документ действует на территории не только области, но и всей страны.

«По полису имеют право получать бесплатную медицинскую помощь на территории всей страны. Если наступает страховой случай, нужно обратиться в организацию, которая работает в системе ОМС, и его должны принять по полису и оказать медицинскую помощь бесплатно. Все права пациента прописаны в 323 законе об основах охраны здоровья граждан. То есть, если появились жалобы, с ними надо обращаться в медорганизацию, и там обеспечат пациента необходимой помощью в соответствии с территориальной программой, где прописаны все ситуации и условия оказания медпомощи», – проконсультировали в компании «СОГАЗ-Мед».

Те, у кого возникли вопросы по поводу качества оказанных услуг или правомочности действий врачей, могут получить консультацию по федеральному номеру контакт-центра компании: 8-800-100-07-02. В рабочее время на вопросы отвечают страховые представители амурского филиала.

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#здоровье #финансы


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Комментарии
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  • Marshalog

    Marshalog
    3 часа назад

    «Я заплатила, потому что была в шоке, почему в поликлинике не оказывают бесплатно услуги." Ты сама понимаешь какой бред ты несешь? Лох на Руси никогда не переведется...

  • Xxxchel

    Xxxchel
    2 часа назад

    Толи еще будет. Вон в Зее врачи уводьняются, в Шимановске уводьняются, а вы хотите бесплатной медицыны?

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    2 часа назад

    Скоро в нашей стране будут созданы все условия для того, чтобы гражданин не боялся ни боли, ни смерти.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Бюджетникам сам Димон разрешил бизнесом заниматься, если денег не хватает. )

    А вообще, достаточно странное поведение пациентки.

  • vitl33

    vitl33
    2 часа назад

    Возможно доктор решила подзаработать и у неё были собственные платные пломбы. Она бы и так и так заплатила за платные пломбы. Ну или впендюрить надо было бесплатные которые через год вылетят.

  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    "Я целенаправленно туда пошла. Когда я раньше там проживала, мне оказывали там помощь бесплатно, а так как в Благовещенске у нас очень большая очередь к зубному, я не могу туда попасть..." (с)

    ага..конечно..не смогла она...:)

    захотела сделать подешевле...норм практика, едут по селам и лечат зубы, там дешевле..

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Shift

    норм практика, едут по селам и лечат зубы, там дешевле..



    Так и больнички с них за лечение по ОМС имеют.



    Взаимная выгода!



    А в нашу городскую, даже не к самому прекрасному врачу, очередь на месяц, полтора вперёд.



  • Желе за бетон

    Желе за бетон
    1 час назад

    а что значит Муниципальная больница? это Негосударственное учреждение! так, на всякий случай.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    1 час назад

    Родился в СССРСкоро в нашей стране будут созданы все условия для того, чтобы гражданин не боялся ни боли, ни смерти.


    Красиво сказано.

  • Желе за бетон

    Желе за бетон
    1 час назад

    Oldlord

    Бюджетникам сам Димон разрешил бизнесом заниматься, если денег не хватает. )



    то бюджетникам. а это ведомственная больничка РЖД

  • Виктогрия

    Виктогрия
    1 час назад

    Желе за бетон

    Oldlord

    Бюджетникам сам Димон разрешил бизнесом заниматься, если денег не хватает. )



    то бюджетникам. а это ведомственная больничка РЖД



    Да, это НУЗ РЖД, однако данная больница входит в систему ОМС и если человек пришел к ним с полисом ОМС, они не имеют права отказать ему в получении медицинской помощи. Грубо говоря, выделено на понедельник 6 талонов к врачу, данная женщина получила один из них, пришла на прием и тут они обязаны ей бесплатно вылечить зуб в рамках терр. программы ОМС.

  • Кузмичь

    Кузмичь
    1 час назад

    бесплатно сразу 4 пломбы в поликлинике никогда не поставят!

  • Неферти.

    Неферти.
    1 час назад

    Да не может человек, проходя мимо поликлиники, зайти и получить мед помощь. Экстренную да. А плановую в поликлинике,к которой прикреплены. А в Благовещенске можно записаться к стоматологу,если хочешь. Экстренно всегда примут,не откажут. А планово,первый раз заранее,а потом врач талон даёт. Обращаемся регулярно и без скандалов.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Неферти.

    Экстренно всегда примут,не откажут.



    Если в неотложку, ночью, да.



    В рабочий день, с острой болью, ориентировочно в 8.30, отказали!



  • Неферти.

    Неферти.
    48 минут назад

    В третьей поликлинике с острой болью,днём не отказали. На Дьяченко в 14часов,не отказали. Когда отказывают,то перенаправляют куда-то. Где помощь получить?

  • Oldlord

    Oldlord
    40 минут назад

    Неферти.

    В третьей поликлинике с острой болью,днём не отказали. На Дьяченко в 14часов,не отказали. Когда отказывают,то перенаправляют куда-то. Где помощь получить?



    На Дьяченко...



    Не перенаправили, а предложили прийти завтра за талоном.



    Пожаловаться в том состоянии, как-то, не подумалось.



    Я не дотерпел до завтра. )



  • Неферти.

    Неферти.
    30 минут назад

    Ну,да. Может где-то и поскандалить надо.

  • Oldlord

    Oldlord
    10 минут назад

    Неферти.

    Ну,да. Может где-то и поскандалить надо.



    Никогда не нравились посещения стоматологов.



    А в тот день решился из-за сильной боли. Из-за этого и не пошёл скандалить искать правду. )



    И ещё раз утвердился в своей неприязни. )



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