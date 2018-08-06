В медучреждении Приамурья врач попросила пациентку заплатить на ее личную банковскую карту

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В редакцию Амур.инфо обратилась возмущенная жительница Благовещенска, которая рассказала, что в муниципальной больнице Февральска с нее не просто потребовали деньги за медпомощь, но и попросили перевести их на личную карту врача. В итоге лечение у стоматолога обошлось ей в 6 тысяч рублей.

Как рассказала благовещенска, в Февральске она проживала какое-то время назад, а затем переехала в Благовещенск. В июле текущего года она гостила у сестры и обратилась за медпомощью в местную больницу. При себе у женщины был полис. Нескольких врачей и флюорографию она прошла бесплатно, а вот врач-стоматолог за лечение 4 зубов попросил 6 тысяч рублей.

«Я целенаправленно туда пошла. Когда я раньше там проживала, мне оказывали там помощь бесплатно, а так как в Благовещенске у нас очень большая очередь к зубному, я не могу туда попасть. В регистратуре нашли мою карточку, но врач там записи не делала. Она меня посадила в кресло, посмотрела и сказала, что требуется 4 пломбы, каждая полторы тысячи. Меня возмущает, что я пришла в бесплатную поликлинику, где раньше спрашивали, платную или бесплатную пломбу ставить. А в этот раз меня просто поставили перед фактом, что надо платить полторы тысячи. Я знаю, что действие полиса теперь от прописки не зависит», – рассказала женщина.

Пациентку возмутил и тот факт, что ей не выдали чек, подтверждающий оплату. Более того, врач попросила перевести ей деньги прямо на личную банковскую карту.

«Я заплатила, потому что была в шоке, почему в поликлинике не оказывают бесплатно услуги. Она при мне достала свою карточку, и я переводила ей деньги. Поэтому меня и возмутило. Может быть, если бы я заплатила в больницу, вопросов было бы меньше, а я заплатила врачу на карту», – пожаловалась горожанка.

Руководитель медицинского учреждения была в командировке, но по телефону она обещала разобраться в ситуации сразу после своего возвращения. В самой больнице рассказали, что с подобными ситуациями уже сталкивались. Кроме того, посоветовали пациентам в подобных случаях уточнять в кассе больницы, действительно ли нужно платить за оказанную услугу.

В страховой компании «СОГАЗ-Мед» сообщили, что пациентке необходимо обратиться напрямую в их компанию, чтобы разобраться в случившемся.

«Нужно обратиться к нам, потому что, чтобы определить имелся ли факт нарушения прав пациента на получение медицинской помощи, необходимо провести так называемую медико-экономическую экспертизу», – ответили в компании.

Кроме того, там напомнили, что на бесплатную медпомощь по полису ОМС пациенты могут рассчитывать независимо от прописки – документ действует на территории не только области, но и всей страны.

«По полису имеют право получать бесплатную медицинскую помощь на территории всей страны. Если наступает страховой случай, нужно обратиться в организацию, которая работает в системе ОМС, и его должны принять по полису и оказать медицинскую помощь бесплатно. Все права пациента прописаны в 323 законе об основах охраны здоровья граждан. То есть, если появились жалобы, с ними надо обращаться в медорганизацию, и там обеспечат пациента необходимой помощью в соответствии с территориальной программой, где прописаны все ситуации и условия оказания медпомощи», – проконсультировали в компании «СОГАЗ-Мед».

Те, у кого возникли вопросы по поводу качества оказанных услуг или правомочности действий врачей, могут получить консультацию по федеральному номеру контакт-центра компании: 8-800-100-07-02. В рабочее время на вопросы отвечают страховые представители амурского филиала.