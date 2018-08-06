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сегодня, 12:18 1

Половину расходов на ремонт дорог в регионов может оплатить федеральный бюджет

Половину расходов на ремонт дорог в регионов может оплатить федеральный бюджет
Фото: Udm-Info

Минтранс предложил около 50 % средств, необходимых на ремонт региональных и межмуниципальных дорог, выделять из федерального бюджета. Сейчас это бремя несут власти субъектов, и около половины трасс находится в удовлетворительном состоянии.

Эксперты считают, что федеральное финансирование позволит решить проблему с экономией на качестве ремонта. Однако нагрузка на бюджет составит сотни миллиардов рублей. Схема, предполагающая выделение средств на капитальный ремонт региональных и межмуниципальных трасс из федерального бюджета, зафиксирована в рабочей версии обновленного нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Минтранс предлагает в 2019 году оплатить из федерального бюджета 30 % затрат на ремонт региональных дорог, а затем постепенно увеличивать долю. Так, в 2020 году она составит 35 %, в 2021-м – 40 %, в 2022 году – 45 %, в 2023 и 2024 годах – по 50 %. Оставшаяся доля расходов, как и прежде, останется на региональных властях.

По данным Росстата, протяженность региональных дорог в России превышает 540 тысяч километров. Согласно информации Росавтодора на начало этого года, нормативам соответствовали 52,5 % из них, сообщает «Экономика сегодня».

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#ЖКХ #российская власть #финансы


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    а может и не оплатить-новости мля

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